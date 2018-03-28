TKP üyesi, Erdoğan'a hakaret iddiasıyla tutuklandı!

Türkiye Komünist Partisi üyesi Saime Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Tüm hakim ve savcıları parti üyelerinden seçmeye başlayan AKP, hukuksuzlukta sınır tanımıyor.

Türkiye Komünist Partisi üyesi Saime Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Yılmaz, yorumsuz bir şekilde ve halen erişime açık olan haberleri ve karikatürleri sosyal medyada paylaşarak cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanarak Gebze Kadın Cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Türkiye Komünist Partisi Kocaeli İl Örgütü, hukuki olarak tüm yollara başvurulacağını ancak sonucun buradan beklenmediğini belirtirken, "Suçsuz yurttaşlarımızı bahaneler ile tutuklamaları artık yetmiştir. TKP, halkımızı bu gidişe dur demeye, tüm bu hukuksuz uygulamalara karş mücadele etmeye çağırıyor" ifadelerini kullandı.

Tutuklama kararına ilişkin soL'a bilgi veren avukatlar, Yılmaz'ın sabah saatlerinde ifadeye çağrıldığını, savcının talebiyle polis aracıyla doğrudan adliyeye götürüldüğünü aktardı. Yılmaz'ın hukuksuz bir şekilde savcıyı dahi görmeden doğrudan tutuklama talebiyle mahkeme sevk edildiği, jet hızıyla tutuklama kararı verildiği öğrenildi.