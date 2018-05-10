TKP üyesi Aynur Saime Yılmaz tahliye edildi

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan TKP üyesi Aynur Saime Yılmaz dün Gebze Cezaevi'nden tahliye edildi.

Haberlerden ve partisi TKP'nin açıklamalarından oluşan sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek hukuk dışı bir biçimde suçlanan ve Gebze Cezaevi'nde 43 gündür tutuklu bulunan Aynur Saime Yılmaz avukatlarının itirazı kabul edilerek tahliye edildi.

Yılmaz, yorumsuz bir şekilde ve halen erişime açık olan haberleri ve karikatürleri sosyal medyada paylaşarak cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanarak Gebze Kadın Cezaevi'ne gönderilmişti.

Yılmaz cezaevinden çıktıktan sonra yaptığı açıklamada bu düzeni değiştirmek için mücadele etmeye devam edeceğini belirterek "Ne yaparlarsa yapsınlar boyun eğmedik, boyun eğmeyeceğiz” dedi.

