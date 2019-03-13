TKP: Türkiye'nin değil patatesin beka sorunu var

Türkiye Komünist Partisi (TKP), cumhur ittifakı partilerinin seçim meydanlarında dile getirdiği "beka" söylemine ve aynı anda pek çok ilde patates üretiminin yasaklanmasına ilişkin bir açıklama yayımladı.

"Türkiye'nin değil patatesin beka sorunu var" başlıklı açıklamada şöyle denildi:

İktidar partisinin sözcüleri seçim meydanlarında “Beka sorunu var” derken büyük ihtimalle Türkiye’yi patates bile üretemeyen bir ülke haline getirmiş olmalarını kastetmiyorlardı.

Ama acı gerçek bu: Türkiye her yerde üretilebilen, üreyen patatesi üretemez hale geldi.

Hükümet, 21 ilde patates üretimini hastalık gerekçesiyle yasakladı. Artık patatesi dışarıdan alacağız.

Oysa patates hemen her yerde üretilebilen bir ürün. Dünyada da patates üretimi yapılmayan pek az yer var.

Patatesini bile üretemez hale getirdikleri ülkeye çağ atlatma iddiasında olan bir iktidar var memlekette!

Ülkeyi sürükledikleri yokluktan hem kendilerine, hem hizmet ettikleri patronlara çuvalla para kazandırma becerileri ise inkar edilemez.

Erdoğan yayınladığı genelgeyle patatesten ithalat vergisini sıfırladı, ardından bakanlık patatesi bir Kanadalı şirketten almanın hazırlığına başladı. Şirket, Tarım bakanının danışmanlığını yaptığı bir uluslararası tekel!

Memleketin hali budur.

Kurtuluşu sermaye düzeninin yıkılmasındadır.