Türkiye Komünist Partisi Tarsus İlçe Örgütü, Bu Düzen Değişmeli Platformu Adana ve Mersin bağımsız milletvekili adaylarının da katılımıyla açıldı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Tarsus İlçe Örgütü açıldı. TKP Merkez Komitesi üyesi Özkan Öztaş ile Bu Düzen Değişmeli Platformu Mersin bağımsız milletvekili adayı Derya Demir ve Adana bağımsız milletvekili adayı Tuğçe Sezen Gedik açılışa katıldılar.

TKP Tarsus İlçe Örgütü açılışı öncesinde Parti üyeleri ve dostları Yarenlik Alanı’nda seçim bildirisi ve Boyun Eğme dağıtımı yaptı. Ardından yapılan açılışta konuşan Adana bağımsız milletvekili adayı Gedik “Önümüzde 24 Haziran Seçimleri var. Biz bu ülkenin komünistleri olarak seçimleri ölüm kalım meselesi olarak görmüyoruz ama önemsiz de demiyoruz. Seçimleri özel kılan şey insanların oy verdikleri iradeyle birlikte hareket edebilmesidir” dedi.

Gedik'ten sonra söz alan Mersin bağımsız milletvekili adayı Demir, “24 Haziran seçimlerinden sonra muhalefetin istediği herhangi bir lider ya da parti seçilse bile bizim temel sorunlarımızı çözemeyecek çünkü hiç kimse sermaye sınıfını ve emperyalistleri karşısına alamıyor. Laiklik ilkesi, cumhuriyetin kazanımları ve emekçilere insanca bir gelecek sunma konusunda umut veren tek özne Bu Düzen Değişmeli Platformu" dedi ve 25 Haziran’dan itibaren de mücadeleyi büyütmeye devam edeceklerini vurguladı.

TKP Merkez Komite Üyesi Özkan Öztaş ise “TKP, Türkiye emekçilerinin 98 yıldır pusulası oldu. Bu ülkede neredeyse 100 yıla yakın bir süredir Türkiye’de komünistler işçi sınıfının sözü, sözcüsü, mücadele arkadaşı, öznesi olmaya çalışmıştır. TKP bu ülke topraklarında olmasaydı, mücadeleyi büyütüyor olmasaydı, sosyalizmin mücadelesi için ilkeler konusunda taviz verenlere inat kimseye şirin görünmeden mücadele ediyor olmasaydı AKP’nin eli daha güçlü olacaktı. Türkiye’de komünistler sürecin pusulası olmuştur. Bu ülkede sosyalistlerin bir kişi daha artması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Tarsus Çukurova’da bir diğer adımdır ve arkası gelecektir” dedi.