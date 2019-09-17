TKP: Sosyal medya kuşatmasına dikkat

TKP’nin Sesi’nde bugün, emperyalizmin medya alanındaki tekellerinin kirli oyunlarına odaklanılırken, sosyal medya ve diğer bağımlılıkların toplumu kuşatmasına dikkat çekiliyor.

Geçtiğimiz dönemlerde Suriye, İran ve Çin’e ait sosyal medya hesaplarının kapatılmasının ardından bir başka hamle Küba Komünist Partisi Genel Sekreteri Raul Castro başta pek çok Küba kökenli hesabın hedef alınmasıyla geldi. TKP’nin Sesi’nde bugün, emperyalizmin medya alanındaki tekellerinin kirli oyunlarına odaklanılırken, sosyal medya ve diğer bağımlılıkların toplumu kuşatmasına dikkat çekiliyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için tıklayınız:

Spotify: https://open.spotify.com/episode/2ZkwXhok7vGkPi0sc2N9PO

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=k1RV5w5FT8M

Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr#episodeGuid=tag%3Asoundcloud%2C2010%3Atracks%2F682006235