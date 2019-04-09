TKP: Seçim tamamlanmıştır, gereği yerine getirilmelidir

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi, yerel seçim sonuçlarına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Seçimlerin iptali, tekrarı gibi tasarrufların hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Bugünkü siyasi iktidar varlığını, yıllar boyunca seçmen kayıt sistemini tekeline almasına ve mükerrer oy kullanımına borçludur. Türkiye'de başka hiçbir siyasi partinin seçimlerde hile yapabilme olanağı ya da aracı yoktur. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na mazbatası en kısa sürede verilmelidir.Tersi bir durumda, Türkiye Komünist Partisi, öncelikle konunun birinci derececeden muhatabı olan siyasi partinin tavrına bakarak, sorumluluk ve kararlılıkla hareket edecektir" denildi.

TKP'nin açıklaması şöyle:

Halkımıza;

Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Bununla ilgili her tür idari ve siyasi değerlendirme derhal sonlandırılmalıdır.

Türkiye Komünist Partisi, tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday göstermiş, bunun yanı sıra bütün ilçelerde Belediye Meclisi üyelikleri seçimine kendi adaylarıyla katılmıştır. TKP seçim çalışmaları boyunca sömürü düzenini karşısına almış, düzen partileriyle arasındaki farklılıkları anlatmış ve yurttaşlardan oy istemiştir. Partimiz sermaye düzenine karşı mücadelesini, her geçen gün daha da güçlenerek sürdürecektir.

Bilindiği gibi TKP siyasetin kişiselleştirilmesine, partilerin önemsizleştirilmesine, toplum için kurtuluşun "lider"lerde, "kahramanlar"da olduğu aldatmacasına da karşı durmaktadır. Öte yandan bütün bunlar, 31 Mart seçimlerinden sonra siyasi iktidarın, başta YSK olmak üzere bazı kurumlar üzerinden seçilmiş olan "meşru" belediye başkanlarını tanımama ya da göreve başlatmama tavrına seyirci kalmamız anlamına gelmiyor.

Sömürü, zorbalık ve adaletsizlik üzerine kurulu bu düzende halkın siyaset yapma hakkının tamamen elinden alınması gibi bir adıma ramak kalmıştır. Bu adımın atılmasına izin vermeyeceğiz.

Seçimlerin iptali, tekrarı gibi tasarrufların hiçbir dayanağı bulunmamaktadır.

Bugünkü siyasi iktidar varlığını, yıllar boyunca seçmen kayıt sistemini tekeline almasına ve mükerrer oy kullanımına borçludur. Türkiye'de başka hiçbir siyasi partinin seçimlerde hile yapabilme olanağı ya da aracı yoktur. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na mazbatası en kısa sürede verilmelidir.

Tersi bir durumda, Türkiye Komünist Partisi, öncelikle konunun birinci derececeden muhatabı olan siyasi partinin tavrına bakarak, sorumluluk ve kararlılıkla hareket edecektir.

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite