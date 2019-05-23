TKP Samsun İl Örgütü'nden açıklama: Samsun’un musluklarından zam damlayacak

Samsun SASKİ Komisyon toplantısında içme suyuna yüzde 25, sayaç okuma bedeline yüzde 150 zam yapılması yönünde karar alındı. TKP Samsun İl Örgütü zamma tepki göstererek, 'Samsun’un musluklarından zam damlayacak' başlıklı bir açıklama yaptı.

Samsun SASKİ Komisyon toplantısında içme suyuna yüzde 25, sayaç okuma bedeline yüzde 150 zam yapılmasını öngören madde oy çokluğu ile komisyondan geçerek meclise havale edildi.

Suya zamma tepki gösteren TKP Samsun İl Örgütü, halkı haklarına sahip çıkmaya, krizin ve borçlu belediyelerin faturasını halka ödetmeye çalışanlara karşı örgütlenmeye, soyguna, talana ve zamlara karşı TKP Gönüllüsü olmaya çağırdı.

BELEDİYE KREDİYLE 340 MİLYON LİRA BORÇLANACAK

Bugün SASKi Meclisinin onayına sunulacak olan öneriler karara dönüştürüldüğünde su ve sayaç okuma bedeline yapılacak zammın yanı sıra İller Bankası’ndan, diğer bankalardan ve finans kuruluşlarından 140 Milyon TL de kredi kullanılarak SASKİ borçlanacak.

İki hafta önce de Samsun Büyükşehir Belediyesinin Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısında 200 Milyon TL kredi kullanılması kararı çıkınca toplamda iki kredi için Samsun Büyükşehir Belediyesi 340 Milyon TL borç yükü altına girecek.

ÖNCE İNDİRİM SONRA BİNDİRİM

SASKi Genel Müdürü Fatih Yıldız, “Fiyat artışı değil olması gerekeni yaptık” derken yerel seçimlerden kısa bir süre önce içme suyuna yüzde 15 indirim yapan Samsun Büyükşehir Belediyesinin yeni başkanı Mustafa Demir yüzde 25 zamla ilgili olarak "Su fiyatlarıyla ilgili düzenleme, geçmişte alınmış olan bir indirim kararının SASKİ bütçesine getirdiği çok negatif bir yükün düzenlenmesi şeklindedir. Şu andaki mevcut fatura düzenlemesine göre zam diye ifade edilecek ilave bir fiyat farkı söz konusudur ama bu karar alınmak durumundadır. Bu düzenleme daha önce yapılan bir indirimin düzenlemesidir. O, doğru ve reel bir düzenleme değildi. SASKİ'ye aylık 4,5 milyon TL, yıllık da 50 milyon TL gibi bir yük getiren karar alınmıştı." dedi.

'TUTTUĞUMUZ ORUÇLAR, YAPTIĞIMIZ ZAMLAR KABUL OLSUN' DUASI

TKP Samsun İl Örgütü konuyla ilgili bir basın açıklaması yaparak Samsun Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ’nin suya zam önerisine tepki gösterdi. İl örgütü adına açıklama yapan TKP İl Başkanı Belma Nur Kartal, “Mustafa Demir, trilyonlarca borcu olan büyükşehir belediye başkanlığına trilyonluk projeler üfürerek gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Kızgın demiri soğutacağız” demişti. Kızgın demiri soğutmak için hep birlikte yardıma koşanları, biz en son 19 Mayıs’ta Tütün İskelesinde, arkalarında bir gemi olan fotoğraf karesinde gördük. ‘Hepimiz aynı gemideyiz’ fotoğrafı kızgın demirin soğutulmasına yetmemiş olacak ki, Mustafa Demir üç gün sonra , ‘Demir öyle soğumaz, böyle soğur’ deyip Samsunlunun ucuz su içme hakkına saldırıp zam yaptı. Seçilirse SASKİ’ye kar ettirme sözü veren Demir, şimdi ‘Tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız zamlar kabul olsun.’ diye dua ediyor“ dedi.

“Halkın hakları parayla alınıp satılamaz. Su, tıpkı ulaşım, sağlık, eğitim gibi en temel insan hakkıdır. Halkın ücretsiz su içme hakkını gasp ettiğiniz yetmezmiş gibi SASKİ'ye kar ettirmek için suya zam yapıp Samsun halkına yurttaş değil müşteri muamelesi yapamazsınız.

'MAKAM ARAÇLARINIZI SATIN, SUYA EL UZATMAYIN!'

Soruyoruz; bu halk suya sabuna dokunmasın diye midir bu zam? Yoksa yıllardır ihalecileri zengin ettiğiniz, arpalık gibi kullanıp borç batağına soktuğunuz, halka hizmet değil kar amaçlı bir şirket gibi gördüğünüz belediyelerinizin çöküş bilançosu mudur bu zamlar? Elinizde satacak bir şey kalmadıysa maaşlarınızı almayın, gayrımenkullerinizi, makam araçlarınızı satın, halkın suyuna el uzatmayın!

'ÜCRETSİZ ULAŞIM VE SU HAKKINI İADE EDİN!'

Biz komünistler, yerel seçimlerde boğazına kadar borca batmış belediyeleri daha da batıracak, sokakları binlerce işsizle dolu Samsun’u daha da yoksullaştıracak trilyonluk projeler yerine halkın ücretsiz ulaşım ve su hakkını halka iade edin, ihalecilere değil halka iş ve istihdam alanları yaratın dedik. Biz komünistler, “Ovacıklar çoğalsın” dedik, “Ovacık’ta komünist belediyeciliğin geçtiğimiz dönem uyguladığı ücretsiz su ve ulaşım hakkı Samsun halkının da hakkıdır.” dedik.

'SOYGUNA, TALANA, ZAMLARA KARŞI TKP SAFLARINA'

Bu yağma ve talan düzeninin rantına dur diyecek bir yerel yönetim mümkündür çünkü… İnsanın insanı sömürmediği bir düzen mümkündür. “ diyerek sözlerine devam eden Kartal, “Belediyecilik gönül işi” deyip parayla siyaset yapanlara, parayla hak satanlara, zengin iftar sofralarında oruç açıp halkı açlığa ve susuzluğa mahkum edenlere karşı Samsunlu tüm yurttaşları haklarına sahip çıkmaya, krizin ve borçlu belediyelerin faturasını halka ödetmeye çalışanlara karşı örgütlenmeye ve soyguna, talana ve zamlara karşı TKP Gönüllüsü olmaya çağırdı.