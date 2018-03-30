TKP: Sahnelerimizden ve hayatımızdan defedilecek olan gerici sermaye düzenidir!

TBMM'de yapılacak tiyatro gösterisi öncesi kadın oyuncuların sahneye çıkmasının engellenmesine ilişkin Türkiye Komünist Partisi'nden açıklama geldi. Açıklamada, 'Sahnelerimizden ve hayatımızdan defedilecek olan gerici sermaye düzenidir!' denildi.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Meclis'teki tiyatro gösterisi öncesi kadın oyuncuların sahneye çıkmasını engellenmiş, konu büyük tepki çekmişti.

Skandala ilişkin bir açıklama yapan Türkiye Komünist Partisi (TKP), "Özgür ve bağımsız sanat için, kadınların kurtuluşu için, aydınlık ve sosyalist Türkiye'yi kurmak için, hep birlikte kolları sıvamaya! Gözyaşlarınızı silin ve mücadeleye inanın!" ifadelerini kullandı.

Açıklama şu şekilde:

Sahnelerimizden ve hayatımızdan defedilecek olan gerici sermaye düzenidir!

28 Mart Çarşamba günü TBMM F Blok’ta yer alan salonda yapılan "Çanakkale Şehitlerini Anma Gecesi" isimli etkinlikte sergilenen tiyatro oyununda, kadın oyuncuların sahneye çıkması “yetkililerce” engellenmiştir. Oyun, kadın oyuncular olmadan sahnelenmiştir.

Sahnenin kenarından oyunu izlemek zorunda kalan kadın oyuncular, gözyaşlarınızı silin!

Bu topraklarda kadın, Afife Jale'den bu yana sahnede oldu ve olacak her daim! Afife'nin mücadelesi, binlerce ilerici kadının öfkesi size güç versin!

Boyun eğmeyin bu karanlığa, bu aşağılamaya, bu yok sayılmaya!

Boyun eğmeyelim, hep birlikte milyonlar olarak…

Yaşananların sorumlusu sadece İsmail Kahraman değil, siyaset alanını sığlığa ve cehalete mahkum eden sermaye düzenidir. Yaşananların sorumlusu sadece AKP iktidarı değil, AKP'ye bu cüreti veren tüm düzen partileridir.

Kadrolu değil, sözleşmeli oldukları için oynatılmadıkları oyunda kenarda beklemek zorunda kalan kadın oyuncuların yaşadıkları gericiliğin ve sermaye düzeninin ayrılmaz bir bütün olduğunun açık göstergesidir. Sahnelerimizden ve hayatımızın her alanından defedilecek olan gerici sermaye düzeni olmalıdır.

O halde özgür ve bağımsız sanat için, kadınların kurtuluşu için, aydınlık ve sosyalist Türkiye'yi kurmak için, hep birlikte kolları sıvamaya!

Gözyaşlarınızı silin ve mücadeleye inanın!

Türkiye Komünist Partisi