TKP Ordu seçim bürosu açıldı: Terzi Fikri'yi anmak değil yaşatmak için...

Hafta sonu Ordu’da AKP’nin düzenlediği seçim mitinginin gürültüsünü bastıracak bir açılış gerçekleşti. Türkiye Komünist Partisi, Ordu kent merkezinde Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bir sokak etkinliği ile seçim bürosunu açtı.

Seçim çalışmalarına en erken başlayan adaylarından biri olan TKP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Volkan Emek Atılgan’a kent merkezindeki seçim bürosu açılışında TKP Merkez Konseyi üyesi Ali Rıza Aydın eşlik etti. Komşu illerden dayanışma için gelenler arasında TKP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Belma Nur Kartal da bulunuyordu. Erdoğan’ın katıldığı AKP mitinginin gürültüsü dinmeden ve türlü engellemelere rağmen büroya 'Terzi Fikri’yi Anmak Değil Yaşatmak İçin Geliyoruz' pankartının asılması ve bir sokak etkinliğiyle gerçekleşen açılış halktan ilgi gördü.

‘ORDU’DA YAĞMAYI BİLEN VE ÇÖZEBİLECEK BİR ADAY’

TKP Ordu İl Örgütü adına açılışı yapan Hüsnü Çuhadar, Ordu’da TKP’nin büyükşehir beIediye başkanlığına ve ilçe belediye meclis üyeliklerine aday gösterdiğini söyleyerek "Bugün farklı bir sesle toprağa bir tohum düşürüyoruz, bu tohum büyüyecek, yeşerecek ve topluma mesajlar verecek" dedi. Çuhadar, Türkiye Komünist Partisi’nin Ordu'da ilk defa Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdiğini ifade ederek kentin sorunlarını, kentteki yağmayı bilen ve kentin daha iyi yönetilebileğini gösterecek olan Büyükşehir Belediye Başkan adayı Volkan Emek Atılgan’ı tanıttı. Çuhadar, açılış konuşmasından sonra sözü TKP Merkez Konseyi Üyesi Ali Rıza Aydın’a bıraktı.

‘KARADENİZ HALKINI BASKI ALTINDA TUTAN ON İKİ PARTİLİ TEK SİYASET’

Aydın, konuşmasında şunları söyledi: "Karadeniz denildiği zaman aklıma doğa geliyor, bu doğayla bütünleşen Karadeniz insanı geliyor. Türkiye'de çok parti var ama tek siyaset var, o siyaset de Karadeniz halkının, fındık işçisinin, memurların, işsizlerin, öğrencilerin, esnafın ezildiği, sömürüldüğü ve gericilikle birlikte baskı altında tutulduğu bir siyaset. Bugün yerel seçimlere on üç parti giriyor ama on ikisinin siyaseti aynı. Oysa TKP on ikisi karşısında farklı bir siyasetle sömürülen, ezilen insanları savunuyor. Türkiye'de parlamentonun bile yok olduğu bir ortamda yerel siyasette ‘düzen siyasetiyle aynı gemide değiliz’ diyen, Türkiye'nin 81 ilinde belediye başkan adayları ve belediye meclisi adaylarıyla seçime katılan Türkiye Komünist Partisi var. Biz halkın gemisindeyiz, işçinin, emekçinin, memurun, öğrencinin esnafın gemisindeyiz. Hepinizi 31 Mart’ta Türkiye Komünist Partisi'ne oy vermeye davet ediyoruz.’

‘YENİ OVACIKLARA İHTİYAÇ VAR’

Aydın’dan sonra TKP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Belma Nur Kartal, Ordulu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atılgan’a desteklerini iletti. "Biz zenginlerin, patronların parayla satın aldığı listelerin adayları değiliz" diyen Kartal, ‘belediyecilik gönül işi’ deyip parayla siyaset yapanlardan olmadıklarını ifade etti. Kartal, "Bizim gemimiz Harun Karadenizlerin gemisi, bizim gemimiz Fatsalı Terzi Fikri'nin gemisi, bizim gemimiz Ovacık'ta, herkesin saygı duyduğu ‘her yer Ovacık gibi olacaksa oyumu Türkiye Komünist Partisine’ diyenlerin gemisi. Biz 31 Mart'ta sandıkları yakmaya adayız, 31 Mart’ta halkın onurlu oylarıyla kızıl mühürlerle sandıkları yakacağız" diyerek sözlerini sürdürdü. Patron partilerine oy vermeme çağrısı yapan Kartal, "Yoksulluk içinde yaşayan, işsizlikle boğuşan işçilerin emekçilerin yanında duranların, sınıfın partisine oy verin. Belediyeleri arpalık gibi kullananlara değil ‘söz, yetki, karar halka’ diyen bir yerel yönetime ihtiyaç var. Bu ülkenin yeni Ovacıklara ihtiyacı var" dedi.

‘TOPLUMCU VE KATILIMCI BİR BELEDİYE İÇİN TALİBİZ’

Kartal’dan sonra konuşmasını yapmak üzere TKP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Volkan Atılgan söz aldı. Atılgan, konuşmasında şunları söyledi: "Dostlarım, yoldaşlarım, hepinize merhaba. Fındık üreticisinin feryadıyla, doğal afetlerle ülke gündemine gelen bir Ordu yerine refahıyla, mutluluğuyla, işsizliğin yok edilmesiyle ülke gündemine gelen bir Ordu istiyoruz. Uluslarası bir arkeoloji müzesiyle Kurul Vadisini, Kurul Kalesi’ni arkeoloji dünyasına kazandırmak, Ordu'da ulaşımı, suyu bedava yapmak, doğalgazın fiyatını düşürmek adına göreve talibiz. Ordu'da halkçı, toplumcu katılımcı bir belediye adına Ordu belediyesine talibiz. Sandıkta bir seçenek olmak için buraya talibiz. Artık partilerin tüzükleri, programları maalesef ortadan kalktı, neredeyse aralarında bir fark kalmadı. Dolayısıyla biz buradayız, gerçek bir seçenek olarak sandıkta tercih edilmek istiyoruz. Biz Ordu’da üreticinin, işçinin, köylünün, öğrencinin yanında duran bir belediyecilik için göreve talibiz."

SANATÇI YÖNÜYLE BAŞKAN ADAYI ATILGAN

Sokak etkinliğinin devamında seçim bürosunda bağlama eşliğinde Atılgan’ın da katıldığı şarkılar söylendi. Başta fotoğrafçılık olmak üzere sanatçı yönüyle bilinen Atılgan, önceki gün Ankara’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Cumhuriyet’in kuruluş döneminde Sinoplu ailelerin fotoğraflarından oluşan ‘Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kadın’ başlıklı kendi fotoğraf sergisinin açılışına yapmıştı. Kent Belleği Müzesi niteliğndeki Tarabalar Belgesel Fotoğraf sergisinin yaratıcısı olan Atılgan, Sinop’ta nükleer karşıtı mücadelede aktivist olarak da tanınıyor.