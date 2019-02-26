TKP Ordu Büyükşehir adayından Ankara'da fotoğraf sergisi

Türkiye Komünist Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan belgesel fotoğrafçı Volkan Atılgan'ın, 'Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Kadın' adlı fotoğraf sergisi 2 Mart Cumartesi günü Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Abidin Dino sergi salonunda ziyaretçilere açılacak.

Türkiye Komünist Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Belgesel Fotoğrafçı Volkan Atılgan, "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Kadın" adlı belgesel fotoğraf sergisiyle Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor.

Volkan Atılgan, "... bir nostalji güzellemesi yapmaktan öte, kapitalizmin hızla yozlaştırdığı ve metalaştırdığı gülüşlerimizden, mimiklerimizden, bakışlarımızdan bir başka zamana ve bir başka dünyaya kapı açmak istedim... Bu sefer bakmayalım, görelim" diyerek tüm sanatseverleri sergisine davet ediyor.

Sanatçının sergisi 02.03.2019 Cumartesi günü saat 17.00 deki açılışla birlikte Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Abidin Dino sergi salonunda ziyaret edilebilecek.