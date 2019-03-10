TKP mitingi bugün Kartal Meydanı'nda

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 31 Mart seçimleri öncesi, bugün saat 14.00'te İstanbul Kartal'da seçim mitingi düzenleyecek.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), bugün İstanbul Kartal'da seçim mitingi düzenleyecek.

Mitingde TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu, Tunceli (Dersim) Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu ile şair-yazar Nihat Behram, oyuncu Orhan Aydın ve yazar Enver Aysever söz alacak. Mitinge Nejat Yavaşoğulları ve Yapıcılar ezgileriyle katılacak.

TKP'nin mitinge çağrı videosu şu şekilde:

HAYDİ MİTİNGE!

10 Mart Pazar günü saat 14.00'te

İstanbul'da Kartal Meydanı'ndayız. pic.twitter.com/KTtOCdldyc — TKP (@tkpninsesi) 8 Mart 2019

MİTİNG İÇİN OTOBÜS KALKIŞ YERLERİ VE SAATLERİ

İstanbul İçi

ARNAVUTKÖY - Arnavutköy Merkez - 10 Mart Pazar 10:45 - İletişim 0534 9277002

ATAŞEHİR - "TKP Ataşehir İlçe binası önü 1 Mayıs Mahallesi (Mustafa Kemal Mahallesi) 3001. Cad. NO:47 Ataşehir" - 10 Mart Pazar 11:30 - İletişim 0533 1948993

ATAŞEHİR - Küçükbakkalköy Novada AVM - 10 Mart Pazar 12:00 - İletişim 0533 1948993

ATAŞEHİR - Yeditepe Üniversitesi Üstkapı Otobüs durağı, Kayışdağı - 10 Mart Pazar 12:30 - İletişim 0533 1948993

ATAŞEHİR - İçerenköy Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Karşısı - 10 Mart Pazar 13:00 - İletişim 0533 1948993

AVCILAR - E5 üzeri Ekinoba durağı - 10 Mart Pazar 10:50 - İletişim 0546 7912139

AVCILAR - Türksan durağı - 10 Mart Pazar 11:30 - İletişim 0546 7912139

AVCILAR - E5 Avcılar durağı - 10 Mart Pazar 11:45 - İletişim 0546 7912139

BAĞCILAR - Bağcılar Kirazlı Metro durağı önü - 10 Mart Pazar 10:30 - İletişim 0542 5096271

BAĞCILAR - Hacıbektaş Parkı - 10 Mart Pazar 11:00 - İletişim 0542 5096271

BAĞCILAR - Esenler Atışalanı Köprü Altı - 10 Mart Pazar 11:30 - İletişim 0542 5096271

BAHÇELİEVLER - Basın Sitesi Otobüs durakları - 10 Mart Pazar 11:30 - İletişim 0532 2509866

BAKIRKÖY - Yeni Bosna Cemevi önü - 10 Mart Pazar 11:00 - İletişim 0532 2509866

BAKIRKÖY - İncirli Metrobüs durağı - 10 Mart Pazar 11:30 - İletişim 0506 9122473

BEŞİKTAŞ - Uğur Okulları önü - 10 Mart Pazar 12:00 - İletişim 0538 9304608

BEYKOZ - Paşabahçe Meydanı - 10 Mart Pazar 12:00 - İletişim 0534 5249072

BEYLİKDÜZÜ - Bizimkent otobüs durağı - 10 Mart Pazar 11:30 - İletişim 0546 7912139

BEYLİKDÜZÜ - Beylikdüzü Migros önü - 10 Mart Pazar 11:40 - İletişim 0546 7912139

BEYLİKDÜZÜ - Haramidere Sanayi Sitesi durağı - 10 Mart Pazar 11:50 - İletişim 0546 7912139

BEYOĞLU - Taksim Divan Otel önü - 10 Mart Pazar 11:30 - İletişim 544 8748768

BÜYÜKÇEKMECE - Büyükçekmece Atirus AVM önü - 10 Mart Pazar 11:00 - İletişim 0546 7912139

BÜYÜKÇEKMECE - Beykent Otobüs durağı - 10 Mart Pazar 11:15 - İletişim 0546 7912139

ÇEKMEKÖY - Çekmeköy Madenler - 10 Mart Pazar 12:00 - İletişim 0551 1119783

EYÜP-YEŞİLPINAR - Refhan Tümer Lisesi önü - 10 Mart Pazar 11:30 - İletişim 0551 221 5332

FATİH - Çapa hastanesi karşısı - 10 Mart Pazar 11:30 - İletişim 0545 4365015

FATİH - Kocamustafapaşa Meydan Otobüs durakları - 10 Mart Pazar 11:00 - İletişim 0534 8237977

FATİH - Çapa hastanesi karşısı - 10 Mart Pazar 11:30 - İletişim 0534 8237977

GAZİOSMANPAŞA - Spor Tesisi Otobüs durağı (Avrupa Konutları Tem 2 önü) - 10 Mart Pazar 11:30 - İletişim 0551 221 5332

GÜNGÖREN - Güngören Kale Center Önü - 10 Mart Pazar 12:00 - İletişim 0532 2509866

KADIKÖY - Kadıköy evlendirme dairesi önü - 10 Mart Pazar 12:30 - İletişim 0536 5718956

KADIKÖY - Göztepe Benzin İstasyonu - 10 Mart Pazar 12:30 - İletişim 0536 5718956

KADIKÖY - Yeni Sahra Köprüsü - 10 Mart Pazar 12:50 - İletişim 0536 5718956

KAĞITHANE - Nurtepe Şehit Kubilay İlkokulu önü - 10 Mart Pazar 11:30 - İletişim 0535 3525078

SANCAKTEPE - Sarıgazi Merkez - 10 Mart Pazar 12:30 - İletişim 0551 1119783

SANCAKTEPE - Sarıgazi Merkez - 10 Mart Pazar 12:30 - İletişim 0551 1119783

SARIYER - Sarıyer Merkez Mahallesi Sefir Sokak No:23 Sarıyer Tel: 0546 742 99 51 - 10 Mart Pazar 12:00 - İletişim 0533 0258280

SARIYER - Büyükdere - 10 Mart Pazar 12:05 - İletişim 0533 0258280

SARIYER - Hacıosman Metro - 10 Mart Pazar 12:15 - İletişim 0533 0258280

SARIYER - Sanayi Mahallesi Hamurabi Café önü - 10 Mart Pazar 11:30 - İletişim 0554 4252568

SEFAKÖY - Sefaköy Arel Üniverstesi önü - 10 Mart Pazar 11:00 - İletişim 0537 4302103

SİLİVRİ - Silivri Kipa önü - 10 Mart Pazar 10:30 - İletişim 0530 1410631

SULTANBEYLİ - Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi (Cemevi) - 10 Mart Pazar 12:00 - İletişim 0551 1119783

SULTANBEYLİ - Sultanbeyli Merkez - 10 Mart Pazar 12:30 - İletişim 0551 1119783

SULTANGAZİ - Şair Abay Lisesi önü - 10 Mart Pazar 11:00 - İletişim 0551 221 5332

ŞİŞLİ - Ergenekon Caddesi, Akbank Önü - 10 Mart Pazar 12:00 - İletişim 0506 5846771

ŞİŞLİ - Gültepe Zorlu Holding önü - 10 Mart Pazar 12:00 - İletişim 0543 9643433

ŞİŞLİ - TKP Şişli İlçe önü, Lape Hastanesi karşısı - 10 Mart Pazar 12:00 - İletişim 0542 3447002

ŞİŞLİ - Levent Fabrikalar otobüs durağı - 10 Mart Pazar 12:15 - İletişim 0538 8549410

TUZLA - Aydınlı Merkez ATMler önü - 10 Mart Pazar 12:45 - İletişim 0555 6275594

ÜSKÜDAR - Çiçekçi Otobüs durağı - 10 Mart Pazar 12:00 - İletişim 0535 8999160

ÜSKÜDAR - Zeynep Kamil Otobüs durağı - 10 Mart Pazar 12:15 - İletişim 0535 8999160

ÜSKÜDAR - Bağlarbaşı Vakıfbank Spor Salonu Önü - 10 Mart Pazar 12:00 - İletişim 0537 7861010

ÜSKÜDAR - Altunizade Kapitol Otobüs durağı - 10 Mart Pazar 12:15 - İletişim 0537 7861010

İstanbul Dışı

KOCAELİ-DARICA - Çınaraltı Ziraat Bankası önü - 10 Mart Pazar 11:30 - İletişim 0533 3237944

KOCAELİ-DARICA - Kültür Merkezi Önü - 10 Mart Pazar 11:50 - İletişim 0533 3237944

KOCAELİ-DARICA - Darıca İstasyon Önü - 10 Mart Pazar 12:00 - İletişim 0533 3237944

KOCAELİ-GEBZE - Mevlana mahallesi - 10 Mart Pazar 11:30 - İletişim 0541 7129857

KOCAELİ-GEBZE - Tatlıkuyu köprüsü - 10 Mart Pazar 11:30 - İletişim 0507 7480355

KOCAELİ-GEBZE - Şekerpınar Göçmen konutları - 10 Mart Pazar 11:30 - İletişim 0507 6292650

KOCAELİ-GEBZE - Yenimahalle köprüsü - 10 Mart Pazar 12:00 - İletişim 0507 6292650

ADANA - Stadyum önü - 9 Mart Cumartesi 22:00

ANKARA MERKEZ: Tunus Caddesi Dünya Göz Hastanesi Önü - 10 Mart Pazar - Saat 07:30

ANKARA DİKMEN: TKP Çankaya İlçe Örgütü Önü Dikmen caddesi No:199/8 - 10 Mart Pazar - Saat 07:30

ANKARA MAMAK: Tuzluçayır Meydanı - 10 Mart Pazar - Saat 07:30

ANKARA BATIKENT: Gimsa Önü - 10 Mart Pazar - Saat 07:30

ANKARA ERYAMAN: Eryaman Semt Evi Önü 3. Etap Şeyh Şamil Mahallesi Tınaztepe Caddesi 17335 Ada No:5/1 - 10 Mart Pazar - Saat 08:00

ANTALYA - Demirciler Çarşısı önü - 9 Mart Cumartesi 24:00

ANTALYA-MANAVGAT - Atatürk Kültür Merkezi önü - 9 Mart Cumartesi 22:00

AYDIN-MERKEZ - Tren Garı karşısı Kipa önü - 9 Mart Cumartesi 24:30

AYDIN-NAZİLLİ - Atatürk Parkı önü - 9 Mart Cumartesi 24:00

BALIKESİR-BANDIRMA - Cumhuriyet Meydanı - 10 Mart Pazar 08:30 - İletişim 0 541 296 23 97

BOLU - Sakarya İlk Okulu önü - 10 Mart Pazar 10:00

BURSA-GÖRÜKLE - Trio önü - 10 Mart Pazar 10:00 - İletişim 0 545 205 18 48

BURSA-MUDANYA - Budo İskelesi - 10 Mart Pazar 10:00 - İletişim 0 532 592 44 30

BURSA-OSMANGAZİ - Eski Atatürk Stadyumu - 10 Mart Pazar 10:00 - İletişim 0 506 286 15 24

ÇANAKKALE - Cumhuriyet Meydanı - 10 Mart Pazar 05:00

DENİZLİ - Çınar - Zafer Gazozları Karşısı - 9 Mart Cumartesi 24:00

DENİZLİ - Kampüs KYK önü - 9 Mart Cumartesi 24:30:00

DÜZCE - Çoban Kavşağı - 10 Mart Pazar 11:00

EDİRNE - Belediye önü - 10 Mart Pazar 08:30

EDİRNE-KEŞAN - Kipa önü - 10 Mart Pazar 08:30

ESKİŞEHİR - Espark önü - 10 Mart Pazar 08:00 - İletişim 0 505 082 19 17

HATAY-İSKENDERUN - Onur Otel önü - 9 Mart Cumartesi 22:00

ISPARTA - Otogar yanı Petrol Ofisi önü - 9 Mart Cumartesi 24:00

İZMİR-ALSANCAK - Alsancak Tariş Binası önü - 9 Mart Cumartesi 23:45

İZMİR-BALÇOVA - Fahrettin Altay Metro durağı önü - 9 Mart Cumartesi 23:30

İZMİR-BORNOVA - Bornova Metro durağı önü - 9 Mart Cumartesi 23:45

İZMİR-BUCA - Buca İlçe Belediye binası önü - 9 Mart Cumartesi 23:30

İZMİR-ÇİĞLİ - Çiğli İlçe Belediye binası önü - 9 Mart Cumartesi 23:30

İZMİR-GAZİEMİR - Gaziemir İzban durağı önü - 9 Mart Cumartesi 23:00

İZMİR-HATAY - Hatay Nokta durağı önü - 9 Mart Cumartesi 23:30

İZMİR-KARŞIYAKA - Karşıyaka Vapur İskelesi önü - 9 Mart Cumartesi 23:45

İZMİR-URLA - TKP Urla İlçe binası önü (Polen Sokak) - 9 Mart Cumartesi 23:00

KAYSERİ - Eski Adliye Binası arkası - 9 Mart Cumartesi 23:00

KIRKLARELİ-BABAESKİ - Otogar - 10 Mart Pazar 09:30

KONYA - Zafer Teksas durağı - 9 Mart Cumartesi 24:00

KONYA - Bosna Migros Önü - 9 Mart Cumartesi 24:00

MERSİN - TKP Mersin İl Binası önü / Pozcu - 9 Mart Cumartesi 22:00

MERSİN-TARSUS - TKP Tarsus lçe Binası önü - 9 Mart Cumartesi 22:30

MERSİN-TARSUS - TKP Tarsus Yenice Semtevi önü - 9 Mart Cumartesi 23:00

MUĞLA-MENTEŞE - Carrefoursa önü - 9 Mart Cumartesi 24:00

SAMSUN - Tren Garı önü - 9 Mart Cumartesi 23:00

TEKİRDAĞ-ÇORLU - Eski Kız Meslek Lisesi durağı - 10 Mart Pazar 10:00

YALOVA - Heykel - 10 Mart Pazar 10:30 - İletişim 0 534 337 61 79

TKP'nin 31 Mart yerel seçimlerdeki adaylarının tam listesi