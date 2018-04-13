TKP Manavgat bürosu açılıyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP), örgütlenme hamlesini yeni büro açılışlarıyla sürdürüyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 Nisan Pazar günü TKP bürosu açılıyor.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), merkez ilçeler dışında Antalya’nın ikinci büyük ilçesi olan Manavgat’ta parti bürosu açıyor.

15 Nisan Pazar günü saat 17.00’deki açılışa konuşmacı olarak TKP Merkez Komite üyesi Erhan Nalçacı katılacak.

Son on yılda iç göç ile nüfusu hızla artan Manavgat, uzun sahili nedeniyle çok sayıda otel ve turizm işçisi barındırıyor. Turizm sektöründeki kuralsız sömürü ve mevsimlik işsizlik, ilçenin en büyük sorunlarından biri. Başta turizm işçileri olmak üzere diğer tüm emekçilerin sorunlarına karşı örgütlenme için bir adım daha atmak anlamına gelen TKP parti bürosu açılışına, ilçenin tüm halkı davet ediliyor.