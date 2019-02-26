TKP Konya adaylarını tanıttı: Neden şehrimizi el ele ürettiğimiz bir yere dönüştürmeyelim?

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Konya İl Örgütü 31 Mart yerel seçimleri öncesi aday tanıtım toplantısı gerçekleştirerek, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Filiz Demirayak ve ilçe belediye meclis üye adaylarını tanıttı.

Türkiye Komünist Partisi Konya İl Örgütü, 31 Mart yerel seçimlerine katılacak olan Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Filiz Demirayak ve ilçe belediye meclis üye adaylarını tanıttı.

Aday tanıtım toplantısında TKP Konya İl Örgütü adına konuşan Cem Buksur seçime girme sebeplerini anlattı.

'NEDEN EL ELE ÜRETTİĞİMİZ BİR YERE DÖNÜŞTÜRMEYELİM?'

”Konya 'da sağ siyasetlerin daha seçime girmeden galibiyetlerini ilan ettiği bir kör dövüşü sergileniyor. Oysa bizim için emekçilerin olan tüm şehirler gibi memleketimiz de emekçilerden yana ve emekçilerle birlikte yönetebilecek bir şehir. Ovacık gibi küçük bir örnekte bile kendi nohudunu kooperatifler eliyle üretmeyi beceren, elde ettiği değeri öğrencilerle paylaşan bir Partinin parçasıyız. Konya ise uzun yıllardır tüm ülkenin tahıl ihtiyacını karşılarken şu anda yedek parça üreten ve şehirlere yığılan bir kente dönüştü. Neden şehrimizi modern tarımın yapıldığı ve el ele ürettiğimiz bir yer haline dönüştürmeyelim?” şeklinde sözlerine devam etti. Konya halkını sağcı adaylara mahkum eden, sağcı adaylara destek verilmesini isteyen, kirli ittifaklarla oy hesabı yapan düzen partilerine gereken cevabı verme, 31 Mart yerel seçimlerinde “Konya’nın aydınlık yüzünü gösterme” çağrısında bulundu.

Seçimlere ilişkin açıklama yapan TKP Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Filiz Demirayak, Konya’ daki tek solcu, kadın ve emekçi aday olduğunu belirtirken; “Türkiye’ nin patronlarıyla, işbirlikçileriyle, yaşadığımız şehirleri ranta açanlarla, doğal yaşam alanlarımızı tahrip edenlerle, yurttaşlarımızı seçeneksiz bırakanlarla aynı gemide değiliz. Emekçiler emekçilere, solcular solculara oy verecek. Düzen karşıtlığı tüm ahlakıyla dikilecek kirli pazarlıkların karşısına.” dedi. Sözlerine devam eden Demirayak, “Emekçilerinn gerçek temsilcilerine güç verin, emekçilerin yönetimde aktif rol oynadığı halk meclisleriyle, mahalle komiteleriyle bu şehri beraber yönetelim” diyerek Türkiye Komünist Partisi’nin seçim sözleşmesini okudu ve 31 Mart Yerel Seçimlerinde TKP’ye destek ve birlikte mücadele çağrısında bulundu.

Toplantı katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından son buldu.