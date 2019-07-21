TKP: Kemal Türkler’i saygıyla anıyoruz...

Türkiye Komünist Partisi Kemal Türkler'in ölümünün 39'uncu yıldönümünde yayınladığı açıklamayla, 1980 yılında öldürülen işçi liderini selamladı ve yarın 10.30'da Topkapı Mezarlığı'nda yapılacak olan anma etkinliği için çağrı yaptı. Patronların kâr hırsının aydınları sendika liderlerini, devrimcileri hedef aldığını vurgulayan TKP, cinayetlerin sömürü düzeninin devamı için işlediğini anlattı.

DİSK Kurucularından ve Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Kemal Türkler öldürülmesinin 39'uncu yılında yarın Topkapı Mezarlığı'nda anılacak. Türkiye Komünist Partisi Türkler'i andığı açıklamada yarın 10.30'da Topkapı Mezarlığı'nda yapılacak olan anmaya çağrı yaptı.

TKP tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Kemal Türkler’i saygıyla anıyoruz...

Katledilişinin 39’uncu yıl dönümünde işçi önderi, sendika lideri, DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler’i saygıyla anıyoruz.

Türkler, sermaye sınıfının ve emperyalistlerin silahlandırdığı faşist tetikçiler tarafından katledildi. Türkler’in öldürülmesi işçi sınıfının örgütlülüğüne darbe olsun diye planlandı. Nitekim birkaç ay sonra 12 Eylül askeri darbesi bu gerçeği tescilledi.

Türkler’in kızı tarafından teşhis edilen katili Ünal Osmanağaoğlu, davadan zaman aşımı nedeniyle ceza almadı.

7 TİP’li devrimci genci katleden ağabeyi ise bir süre hapis yattıktan sonra AKP tarafından affedilerek serbest bırakıldı. Şimdi MHP’nin İzmir milletvekili olarak Meclis’tedir.

Bunlar tetikçilerdir. Ama onları yaratan bu düzendir. Patronların kâr hırsı nice aydını, sendika liderini, devrimciyi hedef almıştır. Cinayetler, katliamlar sömürü düzeni sürsün diyedir.

Bu düzen değişecek. İşlenen hiçbir suç cezasız kalmayacak. İşçi sınıfı, tetikçilerle de, sömürücülerle de hesaplaşacak.

Bir kez daha Kemal Türkler’in anısı önünde saygıyla…

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

Kemal Türkler anma programı:

22 Temmuz 2019 Pazartesi

Yer: Topkapı Mezarlığı

TKP buluşma: Giriş kapısı, saat 10:30