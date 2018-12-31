TKP İzmir İl Örgütü'nden İzban açıklaması: İşçi düşmanlığında ortaklar

TKP İzmir İl Örgütü, İzban'da yaşananlarla ilgili açıklama yayımlayarak, '22 gündür direnen 342 İzban işçisi bu kadar ses getirebiliyorsa, yüzbinlerce milyonlarca emekçi el ele verirsek; sömürünün olmadığı bir düzen kurabiliriz. Yeter ki patronların, rantçıların ve onların temsilcilerinin ensesine yapışalım. Bu inanç ve kararlılıkla, İzban işçilerini selamlıyoruz. 2019, örgütlenen ve mücadele eden emekçilerin yılı olacak!' diye duyurdu.

Türkiye Komünist Partisi İzmir İl Örgütü, İzban'da yaşananlara dair açıklama yaptı.

"İzban'da AKP-CHP Ortaklığı: İşçi Düşmanlığında Ortaklar" başlıklı açıklamada, "İzban yarısı TCDD’ye yarısı Belediye’ye ait bir ortaklık. Yani İzban bir AKP-CHP ortaklığı aslında. Şimdiyse AKP’liler, İzban işçilerinin ve İzmir halkının uğradığı bu büyük mağduriyette hiçbir rolleri yokmuş gibi konuşuyorlar" denildi.

Açıklamada "22 gündür direnen 342 İzban işçisi bu kadar ses getirebiliyorsa, yüzbinlerce milyonlarca emekçi el ele verirsek; sömürünün olmadığı bir düzen kurabiliriz. Yeter ki patronların, rantçıların ve onların temsilcilerinin ensesine yapışalım. Bu inanç ve kararlılıkla, İzban işçilerini selamlıyoruz. 2019, örgütlenen ve mücadele eden emekçilerin yılı olacak!" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

İZBAN’DA AKP-CHP ORTAKLIĞI

İŞÇİ DÜŞMANLIĞINDA DA ORTAKLAR

İzban işçileri 22 gündür grevlerine, haklı mücadelelerine devam ediyorlar.

İzban işçisinin haklı mücadelesi, bin bir yalan ve palavra ile gölgelenmeye çalışılıyor. 3 haftadır İzban yönetiminin yalan açıklamalarını, asılsız haberlerini dinliyoruz. Tabii bir de, patronların sesi olmayı erdem sayan Aziz Kocaoğlu’nun, her gittiği yerde İzban işçilerine yönelik sarf ettiği emek düşmanı ifadeleri var.

AKP eksik kalır mı hiç? Onlar da bu kervana katıldılar. “İşçinin hakkı verilmediği için grevler olurdu, artık grevler olmuyor, çünkü işçinin hakkı veriliyor. İzmir’de ise grev var, orada CHP işçinin hakkını vermiyor.” diyor AKP, liderlerinin ağzından.

İzban yarısı TCDD’ye yarısı Belediye’ye ait bir ortaklık. Yani İzban bir AKP-CHP ortaklığı aslında. Şimdiyse AKP’liler, İzban işçilerinin ve İzmir halkının uğradığı bu büyük mağduriyette hiçbir rolleri yokmuş gibi konuşuyorlar.

Memleketimizde OHAL ile grevleri yasakladığı için övünenler, tüm işçi ve emekçilere açlık sınırının biraz üstünde bir rakamı asgari ücret olarak reva görenler ne tüm emekçilerin ne de İzban işçilerinin hakkından söz edemez.

Tepeköy-Selçuk İzban hattı açılışında boy gösteren, “bu istasyonlar bizim çabalarımızla açılıyor” diyen AKP, “İzban’da bizim söz hakkımız bulunmuyor” diyemez.

Başından beri oradaydılar; başından beri İzban’da da, işçi düşmanlığında da ortaktırlar.

Emekçi kardeşlerimiz,

Patron sevicisi düzen partilerine mecbur değiliz.

Bizim emeğimizi çalan, bizi enayi yerine koyan sermayedarlar ve onların gemisini yürüten düzen partileridir.

Emeğine, hakkına sahip çıkmanın yolu örgütlenmek; patronlardan ve onların siyasi temsilcilerinden hesap sormaktır.

Emeğimize, haklarımıza sahip çıkalım ve bunu ilk önce hakkı için mücadele eden işçilerle yan yana gelerek gösterelim.

22 gündür direnen 342 İzban işçisi bu kadar ses getirebiliyorsa, yüzbinlerce milyonlarca emekçi el ele verirsek; sömürünün olmadığı bir düzen kurabiliriz.

Yeter ki patronların, rantçıların ve onların temsilcilerinin ensesine yapışalım.

Bu inanç ve kararlılıkla, İzban işçilerini selamlıyoruz.

2019, örgütlenen ve mücadele eden emekçilerin yılı olacak!

TKP İZMİR İL ÖRGÜTÜ