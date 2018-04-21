TKP Giresun bürosu açıldı: Halkın seçeneği güçleniyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP) halkın seçeneğini güçlendirmek için başlattığı örgütlenme hamlesine, bugün Giresun’da il temsilciliğini açarak devam etti. Açılışa TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, MK üyesi Alpaslan Savaş, gazeteci-yazar Orhan Gökdemir de katıldı.

TKP Merkez Komite üyesi Alpaslan Savaş, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve gazeteci-yazar Orhan Gökdemir’in de katılımıyla gerçekleştirilen açılış toplantısı, Giresun ve çevre illerden çok sayıda ilerici yurttaşı ve parti dostlarını bir araya getirdi.

Toplantı, TKP Giresun il örgütü adına parti üyelerinin katılımcıları selamlamasıyla başladı.

"UMUT BOYUN EĞMEMEKTE, UMUT PARTİDE"

"Burası Türkiye Komünist Partisi’nin, yani iyinin, doğrunun, sömüren ve sömürülenin olmadığı bir dünyanın yaratılma çabasının Giresun’da nefes alıp verdiğinin ispatıdır" diyen parti üyesi Hasan Ali Güngör'den sonra, sözü Günay Başkan aldı. Partiyle ilk temasının ailesiyle birlikte katıldığı 4 Eylül mitingiyle olduğunu söyleyen Başkan, ülkenin koyu bir karanlığa doğru ilerlemekte olduğunu; ama aydınlığa çıkmak için umut olduğunu ifade etti. Başkan, “Yeter ki olacağımız yeri bilelim. Umut partidedir, umut boyun eğmemektedir, umut bu karanlığa karşı mücadele vermektedir. Tıpkı ben ve ailem gibi bu mücadelenin bir parçası olmaktadır. İşte bu yüzden sizleri de bizimle mücadele vermeye, yoldaşımız olmaya davet ediyorum. Ya bu karanlıkta hep birlikte yok olacağız, ya bu karanlığı hep birlikte yok edeceğiz” diye konuştu.

"GİRESUN YAĞMA VE TALANIN EN NET GÖRÜLDÜĞÜ İLLERDEN BİRİ"

Giresun’un, Türkiye’de sermaye sınıfının yarattığı talanı ve yıkımı en net gösteren illerden biri olduğunu ifade eden TKP Merkez Komite üyesi Alpaslan Savaş, yok pahasına satılan SEKA fabrikasını, bitirilen Fiskobirlik’i, yerine açılan ve istihdam yaratamayan, emekçileri asgari ücrete, sigortasız çalışmaya mecbur bırakan işletmeleri hatırlatarak, "TKP’nin değiştirmek istediği düzen"in bu olduğuna işaret etti.

"DÜZENİ DEĞİŞTİRME İRADESİ OLMADAN BUGÜNÜ KURTARAMAYIZ"

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, sözlerine insanlığın başka bir dünyanın mümkün olacağı fikrini terk ettiği tespitiyle başladı. Okuyan, “Bu düzenin alternatifi yok duygusu hakim oldu. Bu duyguyu yok etmek yolun yarısını almak demektir. Türkiye’de başkanlık ve parlamento seçimlerinde muhtarların da seçileceğini zanneden bir başbakan var. Dünyadaki liderler ondan farksız, Trump, May, hangi partiyi temsil ettiği bile belli olmayan Macron, hiçbiri farklı değil. Ekonomik olarak batmış, insanlığa vereceği hiçbir şeyi kalmamış bir düzen bu, herkes daha kötüsü olmasın noktasına gelmiş durumda. Bu düzeni değiştirme iradesini dile getirmeden bugünü kurtarma şansımız yok, yarın ise berbat” dedi.

Geçen hafta ilan edilen erken seçime değinen Okuyan, "Şimdi 24 Haziran’da ülkeyi kurtaracak bir başkan arıyoruz. Hangi tek şahıs ülkeyi düzlüğe çıkarabilir? Bu toplum böyle örgütsüzken, nasıl bir isim çıkıp ülkeyi kurtarabilir? Erdoğan’ın arkasında paranın gücü vardı. Onu alt etmek istiyorsak karşısına paranın dışındaki tek gücü çıkaracağız, halkın örgütlü gücünü” diye konuştu.

Açılış, toplantıdan sonra temsilcilikte düzenlenen kokteyl ile devam etti.