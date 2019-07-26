TKP: Gericilik en çok çocuklar için tehlikelidir

Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgütü, Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezleri'nde verilen yaz dönemi Kuran kurslarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada ‘TKP, hiçbir koşulla gericilikle uzlaşmayacak, kamu kaynaklarının dinci gericilik için seferber edilmesinin karşısında duracaktır’ denildi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Örgütü, Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezleri'nde verilen yaz dönemi Kuran kurslarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından düzenlenen, müfredatının yine DİB tarafından oluşturulduğu belirtilen ve gençlerle çocukların katıldığı kurslara tepki gelmişti.

TKP Ankara İl Örgütü tarafından yapılan “Gericilik en çok çocuklar için tehlikelidir” başlıklı açıklama şu şekilde:

31 Mart yerel seçimlerinde CHP adayı olarak seçilen Mansur Yavaş başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi’ne ait aile yaşam merkezlerinde çocuklar için verilen kuran kursu; isimler, partiler değişse de emekçi çocuklarının kaderine dinci gericiliğin düştüğünü bir kez daha göstermiştir.

Kamu hizmeti veren belediyenin çocuklara reva gördüğü uygulama kabul edilemez.

Geride kalan 25 yıl boyunca kamu kaynaklarını toplumun dinselleştirilmesi için kullanan AKP'li belediye başkanlarının ardından göreve gelen CHP'li belediye yönetimi, gericilik konusunda seleflerini aratmamaktadır.

Ankara'da “AKP’yi geriletmek” üzere aday gösterilen ve seçilen Mansur Yavaş yönetiminin ayağının tozuyla duyurduğu bu uygulama, henüz psikolojik gelişimini dahi tamamlamamış olan çocuklarımızın dünyasını gerici fikirlerle doldurmak anlamına gelmektedir.

Düzen partilerinin gericilik yarıştırma ve dini siyasete alet etme konusunda ortaklaştıkları ortadadır.

TKP, hiçbir koşulla gericilikle uzlaşmayacak, kamu kaynaklarının dinci gericilik için seferber edilmesinin karşısında duracaktır.

Ankaralı emekçiler seçeneksiz değildir. TKP’nin emekçi mahallelerinde açtığı semt evlerinde düzenlenecek olan yaz atölyelerine çocuklarıyla katılabilir, emekçi çocuklarının sanatla sporla buluşturulması konusunda dayanışma ağımızın bir parçası olabilirler.

TKP, emekçileri düzen karşısında hiçbir alanda seçeneksiz bırakmayacaktır.

TKP Ankara İl Örgütü

