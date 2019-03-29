TKP Çorum'da engelleme girişimine rağmen çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor

Türkiye Komünist Partisi'nin ülke genelinde devam eden etkili seçim çalışmasına Çorum'da bir grup MHP'li tarafından saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırı parti üyelerince engellenirken, TKP'nin Çorum'daki seçim çalışması bugün de kararlılıkla sürdürüldü.

soL - Çorum