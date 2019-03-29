TKP Çorum'da engelleme girişimine rağmen çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor

31 Mart seçimlerine 81 ilde ve çok sayıda ilçede gösterdiği adaylarla girecek olan Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çalışmalarına yönelik Çorum'da bir engelleme girişiminde bulunuldu.
Çorum'un Alaca ilçesinde, seçim çalışması yapan TKP üyelerine yönelik MHP'lilerce saldırı girişiminde bulunuldu.
Saldırı girişimi parti üyelerince engellendi.
Yaşanan saldırı girişimine karşın TKP üyeleri ve dostları Çorum'da bugün de seçim çalışmalarına kararlıklıkla devam ederken, birçok noktada parti bildirileri dağıtılmaya, yurttaşlara seçim bildirgesi ulaştırılmaya devam edildi.