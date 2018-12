TKP Çanakkale: İnsanları hayattan koparan bu düzenin çarkını kırmak elimizde

Bu sabah Biga’dan Gönen’deki fabrikaya giden işçileri taşıyan servise TIR çarpması sonucu 4 işçinin yaşamını yitirmesiyle ilgili TKP Çanakkale İl Örgütü bir açıklama yaptı. Açıklamada ‘Her gün şu veya bu sebeple insanları hayattan koparan, insan öğüten bir makine haline gelmiş bu düzenin çarklarını kırmak elimizde. Bu yüzdendir ki TKP halkımızı kendi kaderini ellerine almaya çağırmaktadır’ denildi.

TKP Çanakkale İl Örgütü, bu sabah Biga’dan Gönen’deki fabrikaya giden işçileri taşıyan servise TIR çarpması sonucu dört işçinin yaşamını yitirmesi, 12 işçinin yaralanmasıyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada “Bu sabah güne kentimizden gelen acı haberle uyandık. Biga'dan Gönen'e; çalıştıkları fabrikaya gittikleri servisin yaptığı kaza sonucu dört işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. Yaralanan işçilerin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını; hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına ise başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

HER 4 İŞ CİNAYETİNDEN BİRİ TRAFİKTE GERÇEKLEŞİYOR

Türkiye'de iş cinayetlerinin yüzde 24'ünün trafik ve servis kazaları sonucu yaşandığına dikkat çekilen açıklamada “Yani yitirdiğimiz her dört işçiden biri daha işine ulaşamadan, fabrika, tarla yolunda hayatını kaybediyor. Trafik ve servis kazalarının işçi cinayetlerinde bu kadar büyük bir orana sahipken bir o kadar da kanıksanmış olmasının altında ise AKP'nin yaptığı kader vurgusu yatıyor” denildi.

Kazaların ardındaki ihmaller zincirinin “kader vurgusuyla” gizlenmeye çalışıldığına işaret edilen açıklamada “patron, servis sağlayıcısı taşeron firma, denetimden sorumlu kurumlar sorumluluktan kurtulmuş olurken, suçlu ise uyuyakalan bir şoför, kaygan bir yol oluyor” ifadesine yer verildi.

'SUÇLU BU DÜZENİN SAHİBİ PATRONLAR VE ONLARIN ORTAĞI İKTİDAR'

Açıklamada şöyle denildi:

“Asıl suçlu binlerce işçiyi bu hayattan koparan düzendir; düzenin sahibi olan patronlardır. O patronlardır; daha az mazot kullanılsın diye balık istifi traktör kasalarında mevsimlik işçileri her hasat döneminde ölüme gönderen ve kendi lüks arabaların bakımlarını aksatmayan ancak konu işçi servisinin bakımları olunca sürekli erteleyen. Suçlu bu düzenin sahibi olan patronlar kadar, onların ortağı olan iktidardır. Bütün bilimsel verileri hiçe sayıp kalıcı hale getirdikleri yaz saati uygulamasıyla daha gün ağarmadan çocuklarımızı, işçilerimizi yollara düşürenler sabahın kör karanlığında yaşanan her kazanın sorumlusudur. İktidar iş güvenliği sistemini patronların eline bırakarak bu alanı bir tiyatro sahnesine çevirmiştir. Denetim olmayacak, kontrol olmayacak, tüm bunların sonucunda kaza olduğunda da adı kader olacak. Bu cinayetler, bu ölümler, bu düzen kaderimiz değil. Her gün şu veya bu sebeple insanları hayattan koparan; insan öğüten bir makine haline gelmiş bu düzenin çarklarını kırmak elimizde. Bu yüzdendir ki TKP halkımızı kendi kaderini ellerine almaya çağırmaktadır.”