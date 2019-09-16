TKP: Buradan umut çıkmaz, buradan çıksa çıksa çirkin sırıtış çıkar

TKP'nin Sesi'nde bugün Ahmet Davutoğlu'nun istifası ve olası yeni ittifak gündemleri masaya yatırıldı.

TKP'nin Sesi'nde, düzen siyasetinin krize girdiği ve aktörlerin siyasal pozisyonlarını yeniden gözden geçirdikleri son haftalarda, halkın umudunu çalmaya yönelik girişimlere her gün bir yenisinin eklendiğine dikkat çekildi. Programda, Ahmet Davutoğlu ile açık ya da örtülü bir ittifakı arzulayanlar teşhir edilirken, umut tüccarlığı güden politikalara karşı halkın uyanık olması gerektiğine vurgu yapılıyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için tıklayınız:

Spotify: https://open.spotify.com/episode/2eYmqL20yQjqs4MoDqDsOs

Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi-16-eylül-2019-pazartesi/id1472013604?i=1000449917372&l=tr

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_MQwQLClAq4