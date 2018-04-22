TKP Artvin İl Örgütü açıldı

TKP Artvin İl Örgütü'nün açılışında konuşan Cerattepe direnişçilerinden Emre Sümenoğlu 'Boyun eğmeyen Artvin halkını boyun eğmeyenlerin partisiyle buluşturmaya geldik' dedi. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ise konuşmasında, düzeni değiştirme iradesini gösteren bir parti olarak TKP'nin örgütlülüğü yeniden hatırlatmak üzere ülkenin dört bir yanında parti binaları açtığına işaret etti.

TKP Artvin il örgütü Artvin halkıyla buluştu. Şehir meydanında yapılan parti açılışına Cerattepe direnişini ülkenin gündemine taşıyan halkın ilgisi büyüktü.

Etkinlikte konuşan Semra Yavuz şunları söyledi: "Şimdi beni Semra diye çağırdılar kürsüye ama ben tek başıma çıkmadım bu kürsüye. Elbette 3. havalimanı inşaatında işçilerin isyanını örgütleyen TKP'lileri de yanımda hissediyorum. Seçim hile ve usulsüzluklerine karşı, katil NATO'ya karşı ülkenin dört bir yanında sabahın altısında sokaklara çıkıp imza toplayan yoldaşlarımı da yanımda hissediyorum."

Semra Yavuz'dan sonra Cerattepe direnişine öncülük eden yurttaşlardan biri olan Emre Sümenoğlu şunları söyledi:

"Büyük Cerattepe direnişini omuz omuza sürdürdüğümüz değerli Artvin halkı şimdiyse buraya, bu memlekete kök salmaya geldik. Boyun eğmeyen Artvin halkını boyun eğmeyenlerin partisi ile buluşturmaya geldik. Bizler zaten birbirimizi sermaye, hükümet ve onun kirli işbirlikçilerinin yağmacı, talancı, düzenbaz politikalarına direnirken tanıyoruz. Biz birbirimizi doğa katili Eti Bakır ve onun taşeronlarına karşı direnirken tanıyoruz. Ensar karanlığının üzerine defalarca yürürken tanıyoruz" dedi.

Son olarak TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan kürsüde yer aldı. En son 10 yıl önce geldiği Artvin'de gördüklerinin kendisini üzdüğünü dile getiren Okuyan "Doğayı, insanı, kültürü yani iyi olan her şeyi yok eden bu sistem Artvin'i de iyice çirkinleştirip betonlaştırmış. Cerattepe, sizinle Türkiye'nin gündemine girdi ancak ne varsa her şeyi talan eden bir sistem var karşımızda" dedi.

AKP iktidarının patronlar daha çok kâr etsin diye doğayı katlettiğini, bu düzenin daha fazla sömürü ve karanlık istediğini vurgulayan Okuyan şöyle konuştu:

"Biz neden geriye gidiyoruz hep kaybediyoruz sordunuz mu hiç kendinize? Doğayı ve sanatı kaybediyoruz çünkü bu düzenin gözü doymuyor. Biz bu düzeni değiştirme iradesini kaybettik bu dünyanın her yerinde böyle. İnsanoğlu bu iradeyi kaybettikçe hiçbir şeyin değişmeyeceğini kanıksadı. Nüfusun yüzde birinin serveti nüfusun yarısı kadar. El koymuşlar ve bize bu düzen değişmez diyorlar. Eğer biz de buna karşı mücadele etmezsek burada ağaç bırakmayacaklar çünkü bunlar yeşile düşman. İşte TKP bu inşaat tekellerine, silah tekellerine karşı burada.

Bu düzeni değiştirmek için mücadele edersiniz, korkarlar ve size ödün vermek zorunda kalırlar. Çünkü onların en çok korktuğu şey bu düzenin değişmesi."

Artvin'in güçlü bir devrimci geleneğe sahip olduğunu belirten Okuyan "Ama Artvin'de neden kazanamıyoruz? Çünkü önce ekmek, önce barış, önce toprak diyoruz. Böyle devam edersek eğer, bu düzeni değiştirme iradesini gösteremeyiz" dedi. "Elbette haklıyız ve iyiyi güzeli savunuyoruz, buna öncesinde verdiğimiz mücadeleler de dahil" diyen Okuyan şöyle devam etti:

"Onların bizden tek farkı paraya sahip olması. Onunla devletin kolluk güçlerini ve yargısını da kontrol ediyorlar. Tek eksiğimiz örgütlülük. Bize bunu unutturdular. Türkiye'nin dört bir yanında bina açmamızın sebebi bunu yeniden hatırlatmak."

Açılış katılımcıların horon oynamasıyla son buldu.

