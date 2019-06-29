TKP Ankara'da yaptığı toplantıyla yeni üyelerini kucakladı

Türkiye Komünist Partisi Ankara İl Örgütü, partiye yeni katılan üyelere ‘Hoş geldin’ dediği bir buluşma düzenledi. Kalabalık toplantının sonunda partiye katılmak isteyenlerin başvurularını yazdıkları renkli görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye Komünist Partisi, Ankara NHKM'de düzenlediği buluşmada çok sayıda yeni üyesine "Hoş geldin" dedi.

Türkiye Komünist Partisi’nin seçim tavrına ilişkin bir video gösterimle başlayan etkinlik, NHKM Müzik Topluluğu’nun dinletisiyle devam etti.

‘EMEKÇİLERİN PARTİSİNE HOŞ GELDİNİZ’

Dinletinin ardından TKP Ankara İl Başkanı Devrim Koçak söz aldı. "Bugün yeni üyelere hoşgeldin diyeceğiz, parti rozetlerini takacağız" diyerek sözüne başlayan Koçak, “Türkiye’de onlarca parti, onlarca rozet var ancak onlarca program yok. İşsizlik, yoksulluk, kadın sorunu, hayatı yaşanmaz kılan her şeyde diğer partilerin hepsi aynı şeyi söylüyor. Patronlar, gericilik ve emperyalizm konusunda tüm partiler aynı şeyi söylüyor. Bunların hepsine düzen partisi dediğimizde kızıyorlar. TKP düzen partilerinin yanıda yer almadığında, patronların yanında yer almadığında, gericiliğin yanında yer almadığında sinirleniyorlar. TKP bunların hiçbiriyle aynı gemide değil, aynı gemide olmayacak. Onlar sermaye düzenini sineye çekebilirler, biz çekmeyeceğiz. Onlar için emperyalizm diye bir sorun olmayabilir, biz teslim olmayacağız. Onlar herhangi bir sermaye partisinin peşine takılabilir, biz takılmayacağız. Emekçilerin gemisi güçleniyor, TKP güçleniyor. Emekçilerin partisine, boyun eğmeyenlerin partisine hoş geldiniz diyoruz” diye konuştu.

‘TKP SINIFIN AKLINA, SOLUN İLKELERİNE REFERANS OLAN PARTİDİR’

Koçak'ın ardından TKP Merkez Komite Üyesi Erhan Nalçacı söz aldı. Partinin düzenlediği etkinliklerin en özelinin yeni üyelere hoş geldin dediği etkinlikler olduğunu vurgulayan Nalçacı, “Bu diğerlerinden belki de daha anlamlı bir etkinlik. 23 Haziran’da yaşadıklarımızla ilgili bu” dedi.

Nalçacı, TKP’nin 23 Haziran’daki kararı sonrası küfür sağanağına maruz kaldığını ancak buna rağmen soğuk kanlılığını koruduğunu ve çok sayıda yeni üye kazanarak devam ettiğini vurguladı. “Partimizle gurur duyuyoruz” diyen Nalçacı, TKP’nin böyle bir saldırıya maruz kalmasının nedenlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

31 Mart seçimlerinin hukuksuz şekilde iptal edilmesinin ardından TKP’nin adayını çektiğini, seçimlerin boykot edilmesi çağrısı yaptığını vurgulayan Nalçacı, “Anketler yüzbinlerce oy farkı olduğunu söylüyordu. Biz sandığa gitmeyeceğimizi söylediğimizde küfürler yağdı. Bizim oylarımıza mı ihtiyaçları vardı? Hayır, TKP yakın tarihte bir referans partisidir, bu yüzden çok bozuldular. TKP sınıfın aklına, solun ilkelerine referanstır bu ülkede. Bu kadar bozulmalarının nedeni budur. Türbana özgürlüktür dediler, biz türban neyi örtüyor dedik. Özelleştirme gündeme geldiğinde, bunu savundular, biz sınıfa saldırı dedik. AKP ülkeyi demokratikleştirecek dediler, biz AKP’ye karşı mücadeleyi yükselttik. Arap Baharı’nda, Ergenekon’da hepsinde yanlış konum aldılar. Faşist İyi Parti, dinci gerici Saadet Partisi, AKP’nin dışında kalan fraksiyonlar, TKP dışında kalan “solun” parçası hepsi bir araya geldi. Bu antifaşist bir cephe değildi kesinlikle. Bize bu cepheye katılmadığımız, bir sermaye operasyonuna karşı olduğumuz için saldırdılar bu kadar” dedi.

AKP’nin bir sermaye operasyonu olarak doğduğuna ilişkin ilk vurguların TKP tarafından yapıladığını hatırlatan Nalçacı, şu anda kurulan yeni cephenin AKP Türkiyesi’nin temel adımlarının hiçbiriyle sorunu olmadığının altını çizdi, İmamoğlu’nun da bu yeni sermaye tasarımına uygun bir isim olduğunu dile getirdi.

TKP’nin tek nefretinin sermaye sınıfına yönelik olduğunu vurgulayan Nalçacı, “Bugün partiye üye olan herkese hoş geldin diyoruz, bu büyük kavgaya hoş geldin diyoruz” ifadesini kullandı.

Ardından partiye katılan yeni üyelere parti rozetleri takıldı.