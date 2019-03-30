TKP Altayçeşme Semt Evi'ni açtı

TKP'nin İstanbul'daki dördüncü semt evi Maltepe Altayçeşme'de açıldı. Açılışa TKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu ile Maltepe Belediye Başkan adayı Zeynep Yıldız Koç da katıldı.

Maltepe Altayçeşme'de İstanbul'un dördüncü semt evi açıldı. Açılışa TKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu, Maltepe Belediye Başkan adayı Zeynep Yıldız Koç Savaş, Maltepe Belediye Meclis Üyeliği adayları Refet Özkan ve Uğur Kenan Erkan katıldı.

Zehra Güner Karaoğlu açılışta yaptığı konuşmada "Yarın oylarımız kullanacağız. Seçim çalışmalarımız süresince, İstanbul’da günün ilk ışıkları ile çalışmaya başladık. İşine giden emekçilere metro duraklarında, otobüs duraklarında partimizin sözünü ulaştırmaya çalıştık. Sonra biz de bildiri dağıttığımız emekçiler gibi işimize gittik. Biz patron partisi değiliz, parayla siyaset yapmıyoruz. Patron partileri gibi paraya dayanan bir çalışma yapmadık. Seçim çalışmamız da emekçilerle, örgütlü halkın gücüyle yapıldı" dedi.

Karaoğlu "İşyerlerimizde oy istedik, işyerlerimizde de TKP’nin sözünü ulaştırdık, arkadaşlarımıza, dostlarımıza. Evlerde, sokaklarda, okullarda, kafelerde anlattık nasıl bir İstanbul istediğimizi. Bugün İstanbullulara seçenek diye sunulan parti ve adaylarının hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, bu düzenin yağmanın rantın devamını sağlayacağını anlattık. Kimi zaman birlikte yeter artık bu düzen değişmeli dedik, kimi zamana AKP gitsin önce diyenlere de hayatında ne değişecek diye sorduk. İstanbullulara yalan söylemedik. Oy alacağız diye eğilip bükülmedik. Programımız neyse onu anlattık" diye konuştu.

Silivri’de Kale Kayış işçisine, Kadıköy’de kafe bar emekçisine, Büyükçekmece'de sitede yaşayan vatandaşlara, Maltepe’de ressam kadınlara, Sancaktepe’de evine konuk oldukları dostlarına aynı şeyleri anlattıklarını belirten Karaoğlu "Çünkü partinin sözü tektir. Çünkü örgütlü olmanın gereği budur" dedi.

İstanbullulara "Yarın oy kullanırken bir kez daha düşünün. Kime neden oy veriyorsunuz? Kime güç veriyorsunuz? Kimin politikasını onaylıyorsunuz?" diye seslenen Karaoğlu "Unutmayın oy pusulasında yağmacılar, paranın gücüne yaslanan bir dolu parti, diğer yanda halk için yöneteceğim diyen, örgütlü halkın katılımı ile yöneteceğim diyen komünistler. Çalmayan, belediyeleri şirket gibi yönetmeyeceğim diyen komünistler" ifadesini kullandı.

TKP'nin İstanbul’u yalnızca komünistlerin yönetebileceği iddiasında olduğunu kaydeden Karaoğlu, "Bu düzenin ve bu düzen partilerinin İstanbul halkına vereceği yalnızca yağma, pahalılık, kentin dinselleşmesi, kültür alanlarının, doğal alanların yağması. Oysa kentimizde onuruyla ayakta kalmaya çalışanların kurtuluşu sağcılarda, düzen partilerinde değil. Kurtuluşumuz sömürüye, emperyalist yağmaya, din tüccarlarına dur diyecek tek partide, TKP’de" dedi.

Kadınlar, emekçiler, gençler için yaşanabilecek İstanbul için oy istediklerini ifade eden Karaoğlu "Ranta, yalana, çalıp çırpmaya dur demek için oy istiyoruz. Hâlâ birkaç saatimiz var. Her birimiz birkaç kişiye daha ulaşalım. TKP’nin oylarını artıralım. Aydınlığı birlikte örelim. Sandıktaki kırmızı karanfillerin sayını artıralım" dedi.

Daha sonra söz alan TKP Maltepe Belediye Başkan adayı Zeynep Yıldız Koç Savaş şunları söyledi:

"Ancak ve ancak mahalle mahalle, sokak sokak örgütlenen, temsilcilerini belediyeye gönderen halkın katılımıyla gerçek bir belediyecilik yapılır. Maltepe'deki rant hesaplarına ilişkin günlerdir Ali Kılıç'a sorular soruyoruz. Ama yanıt vermiyor ve vermesi mümkün değil. Bu düzenin, kapitalizmin unutturduklarını birlikte hatırlamak için açıyoruz semt evlerini. Burada güzel şeyler yapacak, güzel şeylerden bahsedeceğiz."

Belediye meclis üyeliği adayları Refet Özkan ve Uğur Kenan Erkan'ın konuşmalarının ardından Yapıcılar orkestrası bir dinleti sundu.