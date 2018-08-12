TKP Almanya Örgütü'nden Flormar işçileriyle direniş eylemi

Türkiye Komünist Partisi Almanya Örgütü, Flormar işçileriyle direniş için eyleme geçerek, konuyla ilgili açıklama yayımladı.

Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan ve 87 gündür direnişte olan Flormar işçileriyle dayanışma gösteren Türkiye Komünist Partisi Almanya Örgütü bir açıklama yayınladı.

Açıklamada Flormar direnişinin Fransız Yves Rocher'in işçi düşmanı gerçek yüzünü de gösterdiği, ''geri ülkeler'' diye kodladıkları ülkelerde insan haklarının olmadığı propagandasını yapanların, işçi haklarına saldırmakta en az "yerli" ortakları kadar barbar olduklarını bir kez daha kanıtladıkları aktarıldı.

TKP'DEN BOYKOT ÇAĞRISI

Flormar işçilerinin onurlu direnişini selamlayan açıklamada Yves-Rocher ve Flormar ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yapıldı.

Türkçe ve Almanca dilinde yayınlanan bildiri bugün Berlin’de Yves-Rocher mağazaları önünde ve işlek kamusal alanlarda dağıtılarak boykot çağrısı yapıldı.

'FLORMAR DİRENİŞİNİ SELAMLIYORUZ'

Açıklamanın tam metni şöyle:

Yves Rocher-Flormar ürünlerini boykot et!

Sermaye düzeninin işçi düşmanı yüzünü örtecek makyaj malzemesi icad edilemedi!

Kozmetik tekeli Yves Rocher'in yüzde 51 hisseye sahip olduğu Türkiye şubesi Flormar, onlarca işçiyi hukuksuz bir şekilde kapının önüne koydu. İşlerinden atılan 125 işçinin tek 'suçları' sendikaya üye olmak istemeleriydi.

Yıllardır keyfi uygulamalara boyun eğerek asgari ücret üzerinden çalışan Flormar işçileri, bu keyfiyet ve baskıya direnebilmek için Ocak ayında Petrol-İş sendikasına üye olmaya karar verdiler. İşçilerin birliğinden ve bilinçlenmesinden korkan patron, onlarca işçinin işine son verdi.

Taşeron işçilerle yerleri doldurulmaya çalışılan işçiler ise direnişe geçerek, en temel hakları için eylemler yapmaya başladılar. Emekçi kardeşlerine darbe vurmak için işe alınan taşeron işçiler de direnişi kırmaya yetmedi. 85 günü aşkın grevde olan Flormar emekçilerinin direnişi toplumda karşılık buldu; destek gün geçerek artıyor.

Piyasacı-dinci AKP iktidarında altın yıllarını yaşayan işçi sömürüsü, son iki yıl içerisinde yedi kez uzatılan Olağanüstü Hal Yasası çerçevesinde, katmerlenerek arttı. Sendika üyesi olmanın, greve gitmenin neredeyse 'dinden çıkmak' ya da 'vatana ihanet' olarak yaftalandığı bir atmosferde yaşayan emekçiler, Flormar Direnişi ile bir kez daha kendi yazgısını ele almanın ne derece yaşamsal olduğunu gördü.

Dinsel dogmalar ve milliyetçi saçmalıklar ile sömürü düzenine boyun eğdirilmeye çalışılan emekçiler, Flormar Direnişi'nin de gösterdiği gibi ekmek mücadelesi ile sömürü düzenine karşı çıkma arasında doğrudan ilişkiyi görmüşlerdir. İşçilere en temel haklarını fazla görenler, bir lokma-bir hırka demagojisini yapmaktadırlar.

Flormar Direnişi, Fransız Yves Rocher'in işçi düşmanı gerçek yüzünü de göstermiştir. ''Geri ülkeler'' diye kodladıkları ülkelerde insan haklarının olmadığı propagandasını yapanlar, işçi haklarına saldırmakta en az 'yerli' ortakları kadar barbar olduklarını bir kez daha kanıtlamışlardır.

Kozmetik sektöründe çalışan emekçilere dönük bu somut hak gaspları, sermaye düzeninin bir bütün olarak makyajlamaya çalıştığı asıl hakikattir.

Biz Türkiye Komünist Partisi Almanya Örgütü olarak, Flormar işçilerinin direnişini selamlıyor, Yves Rocher-Flormar ürünlerinin boykot edilmesini istiyoruz.

Yves Rocher-Flormar ürünlerini boykot et!

Yaşasın Flormar işçilerinin haklı mücadelesi!

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Almanya Örgütü

9 Ağustos 2018