TKP 1 Mayıs buluşma noktalarını açıkladı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) yarın yapılacak 1 Mayıs mitingleri öncesi buluşma noktalarını açıkladı.

Türkiye Komünist Partisi, 1 Mayıs mitingleri öncesi katılacağı illerin listesini ve buluşma noktalarını duyurdu.

TKP'nin açıkladığı buluşma noktaları şu şekilde:

TKP 17 Nisan'da yaptığı "Türkiye Komünist Partisi çağırıyor: Birlikte yürümeye… Güzel günler için…" başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Seçimden seçime siyaset yapan bir halk yenilmeye mahkumdur. Oysa Türkiye’de işçilerin, emekçilerin, yurtsever aydınların yenilgiye değil, başarıya ve zafere gereksinimi var. Yaşanası bir ülke yarattığımızda Türkiye’nin her tarafında çiçekler açacak. Böyle bir Türkiye için atılacak her güçlü adım halkımızın hanesine yazılır. TKP bu nedenle emekçi halkımızı, aydınları, öğrencileri 1 Mayıs’a çağırıyor. Türkiye’nin birçok kentinde mahalleler, fabrikalar, işyerleri, okullar kendi sloganları, talepleri, dövizleriyle TKP saflarında 1 Mayıs’a katılmak için çalışmalara başladı bile. Krizi fırsata çevirmeye kalkan patronlara yanıtımızı 1 Mayıs’ta öyle bir verelim ki, bir daha onların temsilcileri meydanı boş bulup haklarımıza göz dikemesin."