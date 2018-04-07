TKG'den Osmangazi saldırısı açıklaması: Ya çete düzeni ya sosyalizm

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde dört akademisyenin, bir araştırma görevlisi tarafından katledilmesinin ardından Türkiye Komünist Gençliği (TKG) bir açıklama yayımladı.

"Ya çete düzeni ya sosyalizm" başlıklı açıklama şöyle:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde görev yapan dört akademisyen, yine aynı üniversitede çalışan bir öğretim üyesi tarafından öldürüldü.

Dekan’ın katil için yaptığı “Akli dengesi yerinde değil” açıklaması elbette bir bahane olarak kabul edilemez. FETÖ ile mücadele başlığı altında OHAL ilan edip, önüne gelen herkese “terörist” diyerek cadı avı başlatan, keyfi işten çıkarmalar ve ihraçlarla insanlardaki adalet duygusunu zedeleyen bizzat bu iktidarın kendisidir. Ülkenin yarısını vatan haini ilan edip, kalan yarısından da muhbirler ordusu yaratanlar bu cinayetlerin sorumlusudur. Solcu, yurtsever öğrencilere üniversitede okuma hakkı bile tanımayacaklarını söyleyenler, bugün akademide muhbir ve katil yetiştirmektedir.

Türkiye'nin komünist gençleri olarak kirli hesaplaşmaları için okullarımıza silah sokan, insanların güvenliğini ve huzurunu tehdit eden bu çete düzenini kabul etmiyoruz. Üniversiteleri yeniden emeğin, aydınlanmanın, bilimin merkezi haline getirebilmek için sıra arkadaşlarımızı örgütlü mücadeleye davet ediyoruz.