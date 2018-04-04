TKG'den NATO karargahı önünde eylem

Türkiye Komünist Gençliği, NATO karargahı önünde eylem gerçekleştirerek, "Türkiye NATO'dan çıkmalıdır" dedi.

Bir süredir NATO Karşıtı İmza kampanyası yürüten Türkiye Komünist Gençliği üyeleri, bugün NATO’nun kuruluş gününde, İzmir’in Buca ilçesinde bulunan NATO Karargahı’nın önünde bir protesto eylemi gerçekleştirdi. Bölgede yaşayan yurttaşlar eyleme kornalar ve alkışlarla destek verdi.

“NATO’nun kuruluş gününde yaptığımız bu eylem, bir uyarıdır. Halkların katili NATO ülkemizi terk edende kadar, ülkede tek bir yabancı askeri üs kalmayana kadar iki elimiz yakanızda olacak” vurgusu yapan TKG’liler, “Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filoyu Unutmayın”, “Yankee Go Home”, “Bağımsız bir ülke, Sosyalizmde”, sloganlarını attı.

Eylem sırasında "NATO hakların katilidir: Üslere el konsun, NATO defolsun!" başlıklı TKG açıklaması okundu.