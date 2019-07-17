TKG'den Mustafa Koç açıklaması: Geleceksizliğe karşı mücadeleye çağırıyoruz

Chemfleet firmasında stajyer olarak çalışırken iş cinayetinde yaşamını yitiren Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencisi Mustafa Koç'un ölümün ardından Türkiye Komünist Gençliği bir açıklama yayımladı.

Chemfleet firmasında stajyer olarak çalışırken iş cinayetinde yaşamını yitiren Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencisi Mustafa Koç'un ölümün ardından Türkiye Komünist Gençliği bir açıklama yayımladı.

TKG açıklamasında Mustafa'nın sıra arkadaşlarına seslenerek güvencesizliğe, eşitsizliğe ve geleceksizliğe karşı mücadeleye çağırdı.

TKG açıklamasının tam metni şöyle;

Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 1.sınıf öğrencisi olan Mustafa KOÇ, stajyer olarak çalıştığı gemide iş cinayeti sonucu yaşamını yitirmiştir. Bu cinayet, kapitalizmin krizinden de , gençliğin geleceksizleştirilmesinden de bağımsız düşünülemez.

11 Temmuz sabahı odasında ölü bulunan Mustafa Koç, günde 20 saate yakın çalışma süresine ve insanca olmayan barınma koşullarına maruz bırakılmıştır. Bu tekil bir örnek değildir. Her gün eğitimini tamamlamak üzere stajını gerçekleştirmekte olan binlerce öğrenci de tıpkı Mustafa gibi benzer tehlikelerle karşı karşıyadır. Bizler bu ülkenin aydınlık geleceği olma iddiasıyla yola çıkan, sömürüsüz eşitlikçi bir düzenin özlemi ile yaşıyoruz. Mustafa’nın, Mustafaların özlemini çektiği, kurmak için çaba sarf ettiği ülkede yaşamak istiyoruz. Bilinsin ki; bizler ne birer ucuz iş gücüyüz ne de sizlerin ekmek teknesiyiz. Bizler ancak ve ancak kalbiyle, vicdanıyla tek amacı yeni bir ülke kurmak olan Mustafa’nın sıra arkadaşlarıyız.

Tıpkı sıra arkadaşımız Mustafa gibi geleceğe dair hayallerimizde insanca bir yaşam, eşitlikçi bir dünya var.

Sıra arkadaşlarımıza sesleniyoruz!, Mustafalara verdiğimiz sözü tutmaya, güvencesizliğe, eşitsizliğe ve geleceksizliğe karşı mücadeleye çağırıyoruz.