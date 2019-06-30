TKG'den gözaltılara tepki: ODTÜ boyun eğmez

ODTÜ'de bugün yapılacak mezuniyet töreni öncesinde 4 öğrencinin gözaltına alınmasına tepki gösteren Türkiye Komünist Gençliği, 'Sıra arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı, sermaye sınıfı ve AKP iktidarı üniversitelerden elini çekmelidir' dedi.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG), bugün ODTÜ'de yapılacak mezuniyet töreni öncesinde dört öğrencinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

TKG'den yapılan "ODTÜ Boyun Eğmez" başlıklı bir açıklamada şöyle denildi:

"ODTÜ’de bugün gerçekleşecek olan mezuniyet töreni öncesi dört ODTÜ öğrencisi, mezuniyet töreninde gerçekleşecek bir protestonun önüne geçmek için dün gece geç saatlerde keyfi bir biçimde gözaltına alınmıştır.

Ülkemizde yaşanan siyasi ve ekonomik kriz düşünüldüğünde, bu gözaltıların tesadüf olmadığı ortadadır. Üniversitelerin kapılarını sermaye sınıfına ve gericilere sonuna kadar açan AKP iktidarı, kendisine boyun eğmeyen emekçilere ve halka dönük saldırılarını gün geçtikçe artırmaktadır. Bugün ODTÜ’de yaşananlar da bu saldırıların bir devamı olarak ele alınmalıdır.

ODTÜ öğrencisi, emekçi halka karşı sorumluluğunu bilerek hareket etmekte, AKP ve sermaye sınıfının sunduğu seçeneklere razı olmamaktadır. Bugün mezuniyet töreninde sınıfıyla bulaşacak arkadaşlarımızı bu saldırılara karşı mücadele etmeye davet ediyoruz!

Keyfi ve hukuksuz bir biçimde gözaltına alınan sıra arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı, sermaye sınıfı ve AKP iktidarı üniversitelerden elini çekmelidir."

