TKG'den Alparslan Türkeş Üniversitesi'ne tepki: Ne anlar canavarlar bilimsel güzellikten

Türkiye Komünist Gençliği Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesine Hasan Hüseyin'in 'Ne anlar canavarlar, ne anlar soyguncular, talancılar ne anlar bilimsel güzellikten' dizeleriyle tepki gösterdi.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG), Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine yönelik bir açıklama yayımladı.

Açıklamada “Yerel seçimler öncesinde siyasi rant elde etmek için, üniversitelerimizi piyasacı, ırkçı, muhafazakar, cinsiyetçi politikalarınızın odağına yerleştirmenizi kabul etmiyoruz" denildi.

TKG'nin açıklamasında şöyle denildi:

"Üniversitelerde bilimsel faaliyetlerin tamamen dışlandığı, kapılarının bilime,sanata kapatılıp yağmaya talana açıldığı bu dönemde bu karar 'belli bir dönem ülkemizin kalkınması ve ilerlemesi yönünde çalışan siyasi liderlerin adlarının' verilmesi şeklinde gerekçelendiriliyor. Türkiye Komünist Gençliği olarak bu yalanlarınıza karnımız tok.

Kirli ittifaklarınızın sonucu olarak birbirinize yaptığınız jestlerle üniversitelerde bilimsel eğitimi tamamen devre dışı bırakmayı, üniversiteleri kendi kadrolaşmalarınızın merkezi haline getirmeyi uzun zamandır sistemli bir şekilde yapıyorsunuz. Üniversitelerimizi faşist, bilim ve sanat düşmanı çetelerin eline teslim etmenize izin vermeyeceğiz. Ne yaparsanız yapın, insanlığın kültürel mirası ve aydınlanma mücadelesi önünde boyun eğeceksiniz.

Hasan Hüseyin’in dizeleri ile sesleniyoruz:

'Ne anlar canavarlar

Ne anlar soyguncular

Talancılar ne anlar

Bilimsel güzellikten'

Türkiye Komünist Gençliği olarak sizleri aydınlanma mirasına sahip çıkmaya, bu karanlığın karşısında boyun eğmemeye, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz."