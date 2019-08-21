TKG taşınmasına karar verilen fakülte ile ilgili açıklama yaptı: Biz burdayız, boyun eğmiyoruz!

Türkiye Komünist Gençliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin taşıması kararı ile bu karara tepki gösteren öğrenci ve akademisyenlere yönelik okul yönetiminin tehditleri üzerine, 'Biz burdayız, boyun eğmiyoruz!' başlıklı bir açıklama yaptı.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG), Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin taşıması kararı ile bu karara tepki gösteren öğrenci ve akademisyenlere yönelik okul yönetiminin tehditleri üzerine bir açıklama yaptı.

TKG'nin yaptığı açıklamada "Bizler bu yapılanların sanatın, bilimin aydınlığını karartmaya yönelik müdahaleler olduğunu, DEÜ GSF’nin tahliyesinin de can güvenliğimizle uzaktan yakından ilgisi olmadığını biliyoruz" denildi.

Türkiye Komünist Gençliği'nin "Biz burdayız, boyun eğmiyoruz!" başlıklı açıklaması şöyle:

"DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuarı öğrencileri, fakültelerinin Tınaztepe’ye taşınacağına dair ilk söylentileri, ilk kez Ocak ayında duymaya başlamışlar ve söylentilerle birlikte fakülte dekanı Hacı Yakup Öztuna'nın inkâr ve tehditleriyle de karşı karşıya kalmışlardı. DEÜ rektörü Nükhet Hotar, çözüm önerileriyle gelen akademisyenlere de yönetmelik dışı cezalar vermiş ve beş akademisyeni görevlerinden almıştı. Bu tutum, sürecin şeffaflıktan uzak ve düşmanca olduğunu gözler önüne seriyor.

Sahnesiz tiyatro eğitimi yapılamayacağını bilmek için Shakespeare olmaya gerek yoktur!

Çünkü sahne, tiyatro eğitiminin yüreğidir. Stüdyosu olmadan sinema eğitimi olamaz, fırınları olmadan seramik eğitimi yapmanın olanağı yoktur. Resim, grafik, heykel bölümleri için geniş alanlar, geleneksel el sanatları için dokuma tezgâhları gereklidir. Müzik Bilimleri Bölümü için müzik aletlerine ve kayıt stüdyolarına gereksinim vardır.

Tüm bu temel gereklilikler karşısında; yönetim yeni binada su, elektrik, sınıflarda da

klima bulunduğunu açıklayarak ya da soruşturma tehditleri savurarak karşılık veriyor.

Bu ülkenin kültür sanat mirasları acımasızca yağmalanıyor, tiyatro ve sinemalar sermayeye peşkeş çekiliyor. Geçtiğimiz yıl Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “müze” olacağı gerekçesiyle tahliye edildi, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı sırf başbakanlık ofisinin yanında olduğu gerekçesiyle tahliye edilmek istendi. AKM, Emek Sineması ve daha nicesi de sermayenin saldırısı ile yıkılan değerlerdi.

Bizler bu yapılanların sanatın, bilimin aydınlığını karartmaya yönelik müdahaleler olduğunu, DEU GSF’nin tahliyesinin de can güvenliğimizle uzaktan yakından ilgisi olmadığını biliyoruz. Sanatı ve insanlığı içine çekmeye çalışan bu karanlığa karşı, sanatın ve bilimin aydınlığını büyütecek ve umudu çoğaltacak olan bizleriz.

Ağaçlara baktığında dikilesi binalar, kültür sanat alanlarına baktığında yıkılası ucubeler

görenlere karşı fakültelerimizde ve dersliklerimizde sıra arkadaşlarımızla birlikteyiz.

Buradayız, Boyun Eğmiyoruz!"