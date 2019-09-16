TKG: Selçuk Üniversitesi gericilikle iş birliği yapmaya devam ediyor

Konya'da bulunan Selçuk Üniversitesi'nde öğrenime başlayan öğrencilerin kişisel bilgilerinin kurum tarafından Ensar Vakfı'yla paylaşılmasına Türkiye Komünist Gençliği (TKG) bir açıklama yaparak tepki gösterdi.

"Üniversiteye yeni kayıt yaptırmış emekçi çocuklarının Ensar Vakfı yurtlarını tercih etmesine yönelik adımlar atan üniversite yönetiminin, bu memleketin ilerici, aydın, yurtsever öğrencilerini hesaba katmadığı ortada" diyen TKG, sıra arkadaşlarını tarikat yurtlarından kurtaracağını ilan etti.

TKG'nin "Üniversiteler Aydınlanmanın Yuvası Olacak!" başlıklı açıklaması şöyle:

Selçuk Üniversitesi gericilikle iş birliği yapmaya devam ediyor.

Üniversiteye yeni kayıt yaptırmış emekçi çocuklarının Ensar Vakfı yurtlarını tercih etmesine yönelik adımlar atan üniversite yönetiminin, bu memleketin ilerici, aydın, yurtsever öğrencilerini hesaba katmadığı ortada.

Emekçi çocuklarının maddi kaygılarını kendi çıkarları adına kullanan bu şaibeli vakıf ve çete düzeninin uzantısı tarikatlar, kampüs girişlerinde kol geziyor. Aynı zamanda öğrencilerin kişisel bilgilerini paylaşarak haklarını da ihlal ediyorlar. Bu kadar rahat bir şekilde hareket etmeleri elbette üniversiteyle olan iş birliklerinden ve bu çete düzeninden kaynaklanıyor.

Memleketlerimizden, ailelerimizden ayrılıp okumak için çıktığımız bu uzun yolda, üniversitelerimizi gericiliğe, yobazlara teslim etmeyeceğiz.

Üniversiteler aydınlanmanın, bilimsel eğitimin yuvasıdır.

Bizler Türkiye Komünist Gençliği olarak tüm emekçi halkımıza söz veriyoruz: Sıra arkadaşlarımızı tarikat yurtlarından kurtaracağız!

Geleceğimizi kendi ellerimize alacağız! Bu karanlığı yırtacak olan bizler Sosyalist Türkiye’yi kurmak için #BURADAYIZ!