TKG: Sana söz Şule ve size söz anne-babalar...

Türkiye Komünist Gençliği, Ankara’da bir plazanın 20'nci katından şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitiren 23 yaşındaki Şule Çet ve katil zanlılarıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Türkiye Komünist Gençliği, 29 Mayıs’ta Ankara’da bir plazanın 20’nci katından şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitiren ve patronlarının katil zanlısı olduğu 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Şula Çet’le ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada anne-babaları tarafından “Aman olaylara karışma, derlerine çalış, okulu bitir” tembihleriyle üniversiteye uğurlanan gençlerin ailelerine yük olmadan ayın sonunu getirebilmek için çalışmak zorunda kaldığı belirtilerek Şule Çet’i de o plazaya götürenin bu zorunluluk olduğuna dikkat çekildi.

TKG açıklamasında “Şule olaylara karışmak niyetinde değildi, bugün pek çoğumuz gibi üniversite öğrenimine devam edebilmek için çalışmak zorunluluğu vardı sadece. Okulu ile arasına; en az yirmi katlı bir gökdelen, hayat pahalılığı, atılı suçu paralarıyla ödeyeceklermişçesine rahat iki züppe ve müzik sesiyle bastırılmaya çalışılan çığlıkları girdi” denildi.

Şule’nin failinin tam üç kez adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtilen TKG açıklamasında, gerçek failin gençleri okurken çalışmaya, çalışırken de ölüme mahkum eden kapitalist düzen olduğu vurgulandı.

“Ve şimdi zorunluluklarımız arasına bir yenisi eklendi” denilen açıklamada “Sana söz Şule; sıra arkadaşların bizler örgütleneceğiz, bir araya geleceğiz, öyle imrenilesi bir dayanışma öreceğiz ki; ne Şuleler kendilerini yalnız ve çaresiz hissedecek; ne de Şulelerin patronları kirli ellerini bir daha Şulelere sürmeye cesaret edebilecek! Size söz anne baba; okulu bitireceğiz, derslere çalışacağız, ama emek düşmanlarına karşı, elbet Şulelerin yanında; geleceğimizi karartan patronların ensesinde olacağız” denildi.

TKG’nin açıklamasının tam metni şöyle: