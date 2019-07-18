TKG: Amerikan 6.Filosu'nu denize döken devrimci gençleri selamlıyoruz!

ABD 6. Filosu'na bağlı askerlerin Dolmabahçe'den denize dökülmelerinin üzerinden 51 yıl geçti. Dönemin gençlik hareketi tarafından gerçekleştirilen eylemin 51. yıl dönümünde Türkiye Komünist Gençliği, 'Amerikan 6. Filosu'nu denize döken devrimci gençleri selamlıyoruz! ABD defol, bu memleket bizim! ' başlıklı bir açıklama yayımladı.

ABD 6. Filosu'na bağlı askerlerin Dolmabahçe'den denize dökülmelerinin üzerinden 51 yıl geçti.

Dönemin gençlik hareketi tarafından gerçekleştirilen ABD 6.Filosu'na karşı protesto eylemleri, 18 Temmuz 1969 tarihinde ABD askerlerinin Dolmabahçe'den denize dökülmesi ile doruk noktasına ulaşmıştı.

Eylemin yıl dönümünde Türkiye Komünist Gençliği (TKG) tarafından "Amerikan 6. Filosu'nu denize döken devrimci gençleri selamlıyoruz! ABD defol, bu memleket bizim!" başlıklı bir açıklama yayımlandı.

AKP'nin son dönemdeki sözde anti-emperyalist tutumunun eleştirildiği açıklamada, ''6.Filo’yu protesto eden devrimci öğrenciler için ‘öldürün’ çağrısı yapan Mehmet Şevki Eygi’nin cenazesine katılanlar da, çelenk yollayanlar da unutulmamalıdır'' denildi.

Açıklamada, ''Bu ülkenin yurtseverleri, ABD elçileri ile pozlar vermemiş, emperyalizm yardakçısı gericilerin cenazelerine gitmemiş, çelenk de yollamamışlardır. Bu memleketin yurtseverleri, Türkiye’nin bağımsızlığının ancak ve ancak sosyalist bir iktidarla mümkün olacağını çok iyi bilmektedirler" ifadesi yer aldı.

TKG tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

AMERİKAN 6. FİLOSUNU DENİZE DÖKEN DEVRİMCİ GENÇLERİ SELAMLIYORUZ! ABD DEFOL BU MEMLEKET BİZİM!

ABD 6. Filosu'na bağlı askerlerin devrimci öğrenciler tarafından, Dolmabahçe’den denize dökülmelerinin üzerinden 51 yıl geçti.

Dönemin gençlik hareketinde anti-emperyalist mücadelenin başat unsuru haline gelen 6.Filo’ya karşı yapılan eylemler, emperyalizmin işbirlikçileri tarafından şiddetle bastırılmaya çalışılmış, 17 Temmuz tarihinde İTÜ öğrencisi Vedat Demircioğlu kaldığı yurt binasından atılarak katledilmiştir.

51 yıl önce dünya halklarının katili ve düşmanı ABD’ye karşı yapılan bu eylem, Türkiye ve Dünya’da emperyalizme ve onun işbirlikçilerine verilen en iyi yanıtlardan biridir.

Gittiği her yere savaş, açlık ve yıkım götüren emperyalizmin, ülkelerin tüm kaynaklarını yağmalamaktan başka bir işi yoktur.

Yerli işbirlikçileriyle birlikte ülkemizin tüm kaynaklarını sömüren, karlarına kar katan ABD tekelleridir.

Türkiye’yi binlerce kilometre uzaklıktaki Kore’ye savaşa gönderen, ülkemizdeki faşist darbelerin arkasında duran güç ABD emperyalizmidir.

Türkiye’deki düzen siyasetçilerinin ABD emperyalizminden icazet almadan adım atamaması tesadüf değildir.

Türkiye’nin bugünkü karanlığının baş sorumlusu AKP’yi iktidara getiren, Ortadoğu’ya barış diye ölüm, açlık ve yoksulluk götüren de ABD emperyalizmidir.

Her seçimden önce Washington’da kuyruğa girenler ABD emperyalizmi ile mücadele edemezler.

Ülkemizin tüm kaynaklarını piyasaya ve emperyalizme teslim eden, ABD tekellerini paraya boğan AKP iktidarının sözde ABD karşıtı söylemleri ikiyüzlülükten başka bir şey değildir.

AKP, S-400 füzelerini getirmek için ABD’yi karşısına alan değil emperyalistler arası güç dengelerine oynayan ve varlığını emperyalizme borçlu olan bir siyasi partidir. Açıktır ki, ilk fırsatta Beyaz Saray’a koşacak olan yine gerici AKP iktidarıdır.

6.Filo’yu protesto eden devrimci öğrenciler için ‘öldürün’ çağrısı yapan Mehmet Şevki Eygi’nin cenazesine katılanlar da, çelenk yollayanlar da unutulmamalıdır.

6.Filo’yu kıble yapıp namaz kılanların anti-emperyalist söylemleri bu memleketin yurtsever devrimci gençlerine sökmez.

Vedat Demircioğlu’nu katledenleri, Kanlı Pazar’da yurtseverlere saldıranları bugün AKP iktidarı temsil etmektedir ve hangi ABD karşıtı sözleri söylerlerse söylesinler bu gerçek asla değişmeyecektir.

51 yıl önce ABD emperyalizmini Dolmabahçe’den denize döken devrimci öğrencilerin bıraktığı miras yurtseverlerin ellerindedir.

Bu ülkenin yurtseverleri, ABD elçileri ile pozlar vermemiş, emperyalizm yardakçısı gericilerin cenazelerine gitmemiş, çelenk de yollamamışlardır.

Bu memleketin yurtseverleri, Türkiye’nin bağımsızlığının ancak ve ancak sosyalist bir iktidarla mümkün olacağını çok iyi bilmektedirler.

Türkiye Komünist Gençliği, ABD askerlerinin Dolmabahçe’den denize dökülüşünün 51. yılında tüm yurtseverleri anti-emperyalist mücadeleyi büyütmeye, sahte ABD karşıtlarının karşısına dikilmeye çağırıyor.

Yaşasın 6.Filo’yu denize döken devrimci gençler !

Yaşasın Sosyalist Türkiye !

