TJK'da yönetmelik krizi: Jokeyler atlara binmeme kararı aldı

Jokeyler, kazançlarını düşürecek yeni yönetmeliğe karşı toplu açıklama yaparak at binmeme kararı aldı.

At yarışlarına ilişkin yeni yönetmelik nedeniyle kazançları önemli ölçüde düşecek olan jokeyler, toplu açıklama yaparak at binmeme kararı aldı.

At yarışlarında 20 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle jokey kazanım paylarının tabelanın tüm dereceleri için yüzde 10’dan birincilikte yüzde 10, ikincilikte yüzde 7, üçüncülükte – dördüncülükte ve ikramiye varsa beşincilikte yüzde 5 olarak düzenlenmesi üzerine jokeyler at binmeme kararı aldı.

Kararla kazançları önemli ölçüde azalacağı belirtilen jokeyler imzalı basın açıklaması yaparken, imzacılar arasında ünlü jokeyler Halis Karataş, Selim Kaya, Ahmet Çelik, Özcan Yıldırım ve Gökhan Kocakaya’nın da olması dikkatleri çekti.