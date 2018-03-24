Usta tiyatrocu Ercüment Balakoğlu yaşamını yitirdi.

Usta sinema ve dizi oyuncusu Ercüment Balakoğlu yaşamını yitirdi.

Sanatçı bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Usta oyuncu, dizi ve sinema alanında seslendirme sanatçılığı yapmış, pek çok projede yer almıştı.

KİMDİR?

1 Ocak 1934 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya gelen Ercüment Balakoğlu, dizi ve sinema alanında seslendirme sanatçılığı yaptı. Balakoğlu, 2013 yılından bu yana ise Temaşa Tiyatrosu'yla birlikte çalışmaktaydı. İşte, Balakoğlu'nun rol aldığı bazı projeler:

2009-2011 - Papatyam

2009 - Dersimiz: Atatürk

2000 - Renkli-Türkçe (Muhteşem)

1998 - Güneşe Yolculuk

1997 - Mektup (Seslendirme)

1994 - İhanet Çığlıkları