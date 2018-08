Tiyatro oyuncusu Cenk Dost Verdi tutuklandı!

Bir ihbar üzerine sosyal medya paylaşımları incelenen tiyatrocu Cenk Dost Verdi hakkında açılan 'örgüt propagandası' soruşturması hapis cezasıyla sonuçlandı.

Tiyatrocu Cenk Dost Verdi hakkında, sosyal medya paylaşımları hakkında bir ihbar da bulunulmuş ve kendisi hakkında 'örgüt propagandası' yapmak suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

Verdi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "PKK ve canlı bomba destekçiliği" iddiasıyla açtığı soruşturma 10 ay 15 gün hapis cezası ile sonuçlandı. Tiyatrocu, cezanın infazı için İzmit'e gitti.

Verdi, ”akıl tutulması” olarak değerlendirdiği ceza hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Tiyatro oyuncusu Verdi, cezaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada “Bilinmelidir ki mevcut iktidarı eleştiren her fikri tehdit unsuru sayıp yargılayan kamu kurumlarının ve yöneticilerinin bu ayrıştırıcı, kıyıcı tutumlarının beni ve bizleri korkutup sindirmek yerine daha bilkinçli birer muhalif haline getirmesi kaçınılmaz sondur. Sonuç ne olursa olsun işte bu sorumlulukla baskılar karşısında değil boyun eğmek aksine yılmadan, azalmadan aklın, bilimin ve inadına sanatın birleştirici gücü ile halk için üretimde kalacak icracısı olduğum tiyatro sanatının bana en başından aşıladığı muhalif tavırla her sahnede her alanda doğruları söylemeye ve şimdiye kadar söylediklerimin de arkasında durmaya devam edeceğim” dedi.