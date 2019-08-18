TİT imzalı tehdit mesajı: Simit alanlara ölüm tehdidi...

İzmir'in Tuna Mahallesi'nde evlerin pencerelerine 'Türk İntikam Tugayı (TİT) imzalı tehdit mesajları bırakıldı.

İzmir’in Tuna Mahallesi'nde yurttaşların evlerine tehdit mesajı bırakıldı.

Duvar'dan Nuray Pehlivan'ın haberine göre, evlerin pencerelerine bırakılan Türk İntikam Tugayı (TİT) imzalı mesajda “Dikkat, atık toplayanlar ve el arabası ile simit satan Kürt olup PKK’nın gizli üyeleridir. Bunlara bir şey verenler ve simit satın alanlar bu ikazımıza uymazlarsa öldürülecektir” denildi.

Evinin penceresinde notu ilk gördüğünde ne olduğunu anlayamadığını, komşularıyla irtibata geçtikten sonra kendi sokağındaki tüm apartmanlara aynı kağıttan bırakıldığını öğrendiğini ifade eden mahalle sakini şunları söyledi: “Tehdit mesajının bırakıldığını gören birkaç kişi, şahsın şapkalı, şort-atletli ve yaşlı olduğuna, her apartmanın önünde duraksayarak camlara notlardan bıraktığına şahit olmuş. Olay şahsi mi yoksa siyasi mi bilemiyoruz, simitçinin ekmeğiyle oynayan biri bile olabilir. Ama sonuçta bu ırkçı mesaj ciddi bir tehdit içeriyor. Mutlaka polise gideceğiz. Nereye şikâyet edilmesi gerekiyorsa edeceğiz. Mahallenin girişinde mobese kamerası var, yapanların tespit edilebileceğini düşünüyoruz.”