Timur Selçuk da Sabah'a konuştu: Ben yalnız Allah'a secde ederim

Sabah gazetesine konuşan 'ünlü' isimler arasına şimdi de Timur Selçuk eklendi. Selçuk, 'Ben yalnız Allah'a secde ederim' dedi.

Sabah gazetesi "ünlü" isimlerle röportaj serisine devam ederken, listeye Timur Selçuk da eklendi.

Yine Tuba Kalçık imzasını taşıyan röportajda Selçuk, "Daha önceki 'Ben namaz kılan, Kuran okuyan bir sosyalistim' açıklamanız tepki çekmişti. Pişman oldunuz mu bu açıklamanızdan?" sorusuna, "Asla! Yine aynı şeyi söylerim. Sol dünya görüşüne sahip ve inançlı bir insanım. Ben yalnız Allah'a secde ederim. Ve namazda hep 'Allah'ım bana sahip çık, yanlışlarımı ve eksiklerimi göster' diye dua ediyorum" yanıtını verdi.

O dönem aldığı tepkileri de değerlendiren Selçuk, "Bu açıklamam çok yadırgandı, özellikle de solcular tarafından. 'Dönem değişti, o yüzden mi böyle söyledin' gibi geri dönüşler de almıştım. Ama böyle bir şey yok tabii ki. Ben hep inançlı biriydim. Dini değerleri de; üretmek, paylaşmak ve zulme sessiz kalmamak olarak görüyorum. Dinimizde üretmek ve paylaşmak çok önemli. Günümüze baktığımızda üreten ve paylaşan bir sistem, emperyalizmin karşısında yer alır. Emperyalizm; zayıf ülkeleri alır, kendisine bağlar ve sömürür. Benim dini değerlerim ise böyle değil. Sol ideolojinin temelinde de üretmek ve paylaşmak var. O yüzden de dünya görüşü olarak kendime en yakın bu ideolojiyi görüyorum" ifadelerini kullandı.

TUBA KALÇIK KİMDİR?

Sabah gazetesinin özellikle "solcu" bilinen isimlerle yaptığı röportaj serisinin tamamında imzası bulunan isim Tuba Kalçık oldu.

Eski Akşam gazetesi muhabiri olan Kalçık, aynı zamanda akademisyenlik görevinde de bulunuyor.

Kalçık'ın "Dr. Öğretim Üyesi" sıfatıyla çalıştığı kurum oldukça tanıdık. Kalçık, Sağlık Bakanlığı görevinde bulunan Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi'nin İletişim Fakültesi'nde görev yapıyor.