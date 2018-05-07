Times: Türkiye’de seçimler ‘ne özgür ne de adil’

​İngiliz Times gazetesi başyazısında Erdoğan’ın seçimleri erkene çekerek kendisinden başkasının kazanmamasını garantilediği değerlendirmesine yer verdi. Ayrıca ekonomide çöküş beklendiğini öne sürülürken Erdoğan’ın Kayseri mitinginden de izlenimler paylaşılıyor.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre The Times'ın başyazısında Türkiye’deki 24 Haziran seçimleri değerlendirildi:

"Başbakan ve cumhurbaşkanı olarak 15 yıldır iktidarda olan Erdoğan şüphesiz seçimleri ezici bir çoğunlukla kazanacak. Duygusal, gösterişli ve her türlü muhalefete karşı hoşgörüsüz olan Erdoğan, kendisinden başka kimsenin kazanmamasını garantiledi. Bir yıl sonra yapılması planlanan seçimleri, muhalifleri kargaşada çamura saplamak, olağanüstü halin avantajını kullanmak, kampanyalara, basına, ifade özgürlüğüne kısıtlama getirmek için gelecek aya çekti. Bunlar da seçimlerin özgür ve adil olmayacağının garantisi gibi görünüyor."

"Erdoğan yeni anayasayla birlikte cumhurbaşkanına verilen geniş yetkileri sağlamlaştırmayı, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonlarından ve Gülencilere yönelik tasfiyelerden çıkar sağlamayı amaçlıyor."

EKONOMİ ÇÖKME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

"Erdoğan ayrıca, artan gıda fiyatları, Türk lirasındaki düşüşle gelen ekonomik çöküş öncesi gücünü sağlamlaştırmak istiyor."

"Bir zamanlar büyüyen ve ılımlı İslamcı AK Parti hükümetinin istikrarının da göstergesi olan ekonomi çökme tehlikesiyle karşı karşıya."

"Hükümetin giderek artan otoriter yapısından kaygı duyan yabancı yatırımcı ya uzak duruyor ya da piyasadan çekiliyor."

AB KAPILARI KAPALI KALACAK

"Türkiye'nin Avrupalı müttefikleri de, gerileyen demokratik sistem yeniden inşa edilene kadar Avrupa Birliği kapılarının da kapalı kalacağını açıkça ifade ediyor."

"Türkiye ile Rusya arasındaki yakın ilişkilerden kaygı duyan ABD de, vizeler üzerinden kısasa kısas bir mücadele içinde. İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle devlet bankası yöneticisinin mahkûmiyetinden sonra ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulayabilir."

"Her zamanki gibi Erdoğan'ın kampanya taktiği, Türkiye'nin müdafi, PKK, AB veya laikler, Türkiye'nin kaderini ve tarihini karaladığını düşündüğü her türlü düşmana karşı savunucu rolü oynamak."

"Erdoğan, Kemalistlerin mirası laiklikten, reformlardan ve Batılı eğilimlerden yavaş yavaş koparak, onun yerine Osmanlı geçmişine, İslami prensiplere tutunup Nato ve AB ile ilişiği kesmeye yöneldi."

"Erdoğan'ın seçimlerde hiçbir muhalefete tahammül göstermemesi, Türkiye'nin kuzey ve güney komşularıyla da paylaştığı bir kararlılık."

"Rusya Devlet Başkanı Putin bugün dördüncü dönemi için yemin edecek. Mısır Devlet Başkanı Sisi her türlü muhalefetin yasaklandığı, susturulduğu veya sindirildiği bir seçimle başa geldi. Üst düzey bir Türk generalin eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü aday olmasın diye ikna etmek için ziyaret etmesi de bu kalıba uyuyor. Türkiye'de de benzer bir zırva seçim olacak."

KAYSERİLİ ‘ŞİRKET SAHİPLERİ’ HAPİSTE

Gazetede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri'de yaptığı hastane açılışındaki mitingden de izlenimler de yer aldı:

Haberde, Erdoğan'ın hastane açılışında kampanya konuşması yapmasının “hükümet bütçesinin kampanya amaçlı kullanılmaması kuralını ihlal anlamına geldiği” belirtilirken Türkiye ekonomisine ilişkin de şu satırlar var:

"Türk ekonomisi kırılıyor. Türk lirası bu yılbaşından beri dolar karşısında büyük ölçüde düştü. Cumhurbaşkanının, Merkez Bankası'nın tavsiyesinin aksine faiz oranlarını düşük tutma ısrarı gıda fiyatlarında da keskin artışlara neden oldu. Ucuz kredi özel ve devlet sektöründe inşaat patlaması yaratıyor, bu da gayrimenkul fazlalığının yakında piyasada çöküşe neden olacağı uyarısını yapan ekonomistleri endişelendiriyor."

"Türk bankaları ayrıca ABD'nin İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halkbank yöneticisinin mahkûmiyeti sonrası ABD'den gelebilecek yaptırımlara karşı hazırlanıyor."

"'Anadolu kaplanlarından' olan Kayseri de iş dünyası, Erdoğan döneminin ilk yıllarında parladı, Gülencilere yönelik tasfiyelerden sonra ağır darbe aldı. Boydak'a el kondu ve savcılar şirketin yaklaşık 1 milyar dolarlık malvarlıklarını Türkiye'nin devlet fonuna yönlendirme arayışında. Çok sayıda yerli şirket sahibi de hapiste."

Gazeteye konuşan Kayserili bir şirket sahibi de "Eskiden Gülencilere tüm kapılar açılıyordu. Ama ben onlara katılmadım, katılsaydım şimdi hapiste olurdum" diyor.