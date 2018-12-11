Time dergisi Cemal Kaşıkçı'yı 'yılın kişisi' olarak seçti

Time dergisinin Cemal Kaşıkçı'yı 'yılın kişisi' olarak seçtiği ilan edildi.

ABD'li yayın kuruluşu NBC, Time dergisinin, "Cemal Kaşıkçı'yı ve öldürülen ve baskı gören tüm gazetecileri yılın kişisi olarak seçtiğini" duyurdu.

Kaşıkçı, İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

SUUDİ VELİAHT PRENSİ OYLAMA LİSTESİNDEN ÇIKARILMIŞTI

Kaşıkçı cinayetinin emrini verdiği iddia edilen Suudi Prens Muhammed bin Selman, Time'ın oylama listelerinde yer alıyordu.

Cinayetten önce seçilmesi olası görülen isimlerden Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, oylama listelerinden çıkartılmıştı.

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