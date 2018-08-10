Ticaret Bakanlığı'ndan Trump'a tepki: Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik olarak çelik ve alüminyumda gümrük vergilerini iki katına çıkardıklarını duyurmasının ardından Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Ek vergiler Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı' denildi.

ABD Başkanı Donald Trump 'ın alüminyum ve çelikte ek vergi kararı sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Ek vergiler Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı. Türkiye diğer ülkelerin de uluslararası kurallara riayet etmesini beklemekte" denildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"10 Ağustos 2018 tarihinde, sosyal medya aracılığıyla ABD yönetimi tarafından yapılan duyuruda, ülkemizden yapılacak alüminyum ve çelik ithalatında gümrük vergilerinin sırasıyla %20 ve %50’ye çıkarılacağı açıklanmıştır.

Bilindiği üzere, ABD tarafından alüminyum ve çelik ithalatında 23 Mart 2018 tarihinde tüm ülkelere karşı sırasıyla %10 ve %25 ek vergi uygulaması yürürlüğe konulmuştur.

Ek gümrük vergisine konu demir çelik ve alüminyum ürünlerinde ABD’ye ihracatımız, 2017 yılında 1,1 milyar dolar olup, aynı yıl 157 milyar dolar tutarındaki toplam ihracatımız içindeki payı % 0,7’ye (binde 7) tekabül etmektedir. Bahse konu ürünlerde ABD’den 2017 yılı ithalatımız 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

ABD yönetimi tarafından alınan kararlarda asıl kaybeden iki ülkenin üreticileri, özel sektörleri ve ihracatçılarıdır.

ABD yönetimi tarafından daha önce duyurulan çelik ve alüminyum gümrük vergileri ile birlikte bugün duyurulan ek vergiler, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırıdır.

Türkiye, kendi ticaret politikasını Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun şekilde belirlediği ve uyguladığı gibi, diğer üye ülkelerden de uluslararası kurallara aynı titizlikle riayet etmelerini beklemektedir.

Tüm ihracatçılarımız gibi demir çelik ve alüminyum ihracatçılarımızı desteklemeye ve menfaatlerini diğer ülkelerin hukuka aykırı uygulamalarına karşı başta Dünya Ticaret Örgütü olmak üzere, tüm uluslararası platformlarda savunmaya devam edeceğiz. ABD, ülkemiz açısından bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önemli bir ticaret ortağı olacaktır."