Ticaret Bakanlığı’na tütün şirketi yöneticisinin atanmasına bir tepki daha

British American Tobacco’nun Türkiye yöneticilerinden Rıza Tuna Turagay’ın Ticaret Bakanı Yardımcılığına atanmasına tepkiler sürüyor.

British American Tobacco Türkiye ve Kuzey Afrika Kurumsal İlişkiler Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Turagay

British American Tobacco’nun yöneticilerinden Rıza Tuna Turagay’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Ticaret Bakanlığı’na yardımcı olarak atanmasına tepkiler sürüyor.

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı “Tekel’in sigara birimini de satın alan ulusötesi bir sigara firması üst düzey yöneticisinin, Ticaret Bakan Yardımcılığına atanmış olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız” dedi.

Ürünleri öldürücü olduğundan tütün endüstrisine destek sağlanmasının evrensel tütün kontrol politikalarına aykırı olduğunu belirten Dağlı, “Türkiye’nin taraf olduğu Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi 5.3. maddesi hükümet yöneticilerinin ve devlet memurlarının tütün endüstrisi ile çıkar ilişkisi olmamasını gerektirir” dedi.

HER YIL 6,5 MİLYON KİŞİNİN ÖLÜMÜNE YOL AÇAN 6 ŞİRKET

Her yıl tütün endüstrisinin bilerek pazarladığı ürünleri kullanan 6,5 milyon kişinin öldüğünü dile getiren Dağlı, “2015 yılında 6,5 milyon kişinin ölümünden sorumlu olan 6 büyük sigara firmasının net kârı 62 milyar Amerikan doları olmuştur. Ölümüne neden oldukları her kişi endüstriye 9 bin 800 dolar kâr sağlamıştır. Tütün ürünleri bağımlılık yapan, öldüren ve yasal satılan yegane üründür. Bu endüstri temsilcilerinin devlet kademelerinde yer alması hiçbir dünya ülkesinde kabul görmez” değerlendirmesinde bulundu.

TÜKETİMİ ARTIRMAYI HEDEFLEYEN YÖNETİCİYE BAKANLIK YETKİSİ

Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Osman Elbek de, Ticaret Bakanlığı’nın tütüne ilişkin politikaları, teşvikleri, uygulamalarının tütün tüketimi ve halk sağlığı üzerinde doğrudan etkisi olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Ticaret Bakan Yardımcılığına atanan endüstri temsilcisinin yıllarca yöneticiliğini yaptığı firma, ‘Türkiye’deki operasyonumuzu daha verimli ve etkin seviyelere taşıyacağız’ diye beyanda bulunarak tüketimi arttırma hedefini açıklamaktadır. ‘Hedefimiz Türkiye serüvenimizde elde ettiğimiz başarıları önümüzdeki yıllarda da sürdürülebilir kılmak’ diye basın açıklamaları yaparak planlarını ortaya koymaktadır.”

ENDÜSTRİNİN ÇIKARLARI MI HALK SAĞLIĞI MI?

Bu planların, daha çok tütün ürünü tüketilmesinin sağlanacağı anlamı taşıdığını belirten Elbek, “Bu durum halk sağlığı açısından daha çok hastalık ve ölüm demektir. Tütün endüstrisinin çıkarları ile halk sağlığı politikaları arasında uzlaşmaz bir çelişki olduğu ortadadır. Ya birini ya diğerini seçmek zorundayız” dedi.

