Ticaret Bakanlığı ‘ben bilmem, TÜİK bilir’ diyor

Ticaret Bakanlığı, Meclis’te milletvekillerince verilen soru önergelerini ya yanıtlamıyor ya da istenilen yanıtların TÜİK’e ait internet sitesinden bulunabileceği yanıtını veriyor.

Yeni sisteme göre, sözlü soru önergesi verme yetkileri elinden alınan milletvekillerinin, güncel konularla ilgili bakanlıklara gönderdiği yazılı soru önergelerine de yeterli yanıtlar gelmiyor.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yeni sistemde oluşturulan yeni bakanlıklara verdikleri pek çok yazılı soru önergelerinin ya yanıtlanmadığını ya da alakasız yanıtlar verildiğini belirtti.

10 SORUDAN 9’UNA YANIT GELMİYOR

Özellikle Ticaret Bakanlığı'nın, yazılı soru önergelerine yanıt vermekten kaçındığını vurgulayan Gürer “Bakanlıktan bizzat Bakan Ruhsar Pekcan imzasıyla gelen yanıtlarda, bizi TÜİK’e yönlendiriyorlar. İstediğimiz yanıtların TÜİK’e ait internet sitesinden bulabileceğimizi belirtiyorlar. Ancak biz bakanlığa istatistiki verilerden elde edilen bulgularla, oranlamalarla, var olan sorunların çözümü yönünde hangi çalışmaların yapıldığını veya yapılacağını soruyoruz. Her 10 soru önergesinden 9’una yanıt vermeyen ya da TÜİK’e yönlendiren Ticaret Bakanlığı ‘Ben bilmem’ bakanlığına döndü. Sorulara verilecek olası yanıtlar bakanı utandırıyor mu da yanıt veremiyor?” dedi.

‘BAKANLIK ARTIK KAYIT TUTMUYOR MU?’

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği yazılı soru önergesinde bu konuyu soran Gürer, “Bakanlık ithalat verileri geçmiş dönemlerde verirken 27. dönem 2018 yılı ile ilgili soru önergelerinde TÜİK verileri işaret edilmektedir. Bakanlığınızda ithalat ile ilgili veriler yetersiz midir? Ya da bu konuda kayıt tutulması sona mı ermiştir? Türkiye İstatistik Kurumu dışında sizin verileriniz mevcut değil midir? Sorularımıza sürekli TÜİK adres verilmesi nedendir? Daha önce Bakanların bu soruları TÜİK değil doğrudan rakamlar verdiği görüldüğünden, Bakanlığın verileri dışında TÜİK adres gösterilmesi yeni bir uygulama mıdır?” şeklindeki sorulara yanıt istedi.

PEKCAN: TÜİK’TEN KOLAYCA ERİŞİLEBİLİR

Bakan Pekcan, Gürer’in önergesine yanıtında “Bakanlığımız ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığının ortaklaşa açıkladığı verilerin yer aldığı www.tuik.gov.tr adresinde, ithalata ilişkin verilere kolayca erişilebilmektedir. Ancak dönemsel olarak verilere erişim sorunu yaşanan özel durumların tespiti halinde sayın milletvekillerimize doğrudan veri paylaşımı yapılabilmektedir” dedi.

Gürer Ticaret Bakanlığı’na yönelttiği yazılı soru önergeleri ve bakanlıktan bu önergelere verilen yanıtlardan bazılarını da örnek olarak paylaştı. Bakanlığın beş soru önergesine verdiği yanıtta da şu ifadeleri kullandığı görüldü: “Bakanlığımız ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığının ortaklaşa açıkladığı verilerin yer aldığı www.tuik.gov.tr adresinde ülke ve eşya bazında [ya da bahsi geçen ürünler bazında] istenen bilgiler sorgulanarak temin edilmektedir.”