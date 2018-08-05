Ticaret Bakanı Pekcan: Hedefimiz yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükselmek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Hedefimiz yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükselmek. Etkin ve ülkelere özel stratejilerle yeni pazarlara gireceğiz. Çin, Latin Amerika, Hindistan, Meksika ve Afrika gibi potansiyel pazarlara yöneleceğiz' dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlığın yeni dönemde izleyeceği yola ilişkin açıklamada bulundu.

"Hedefimiz yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükselmek. Bu vizyonun mihenk taşı yüksek katma değerli, teknolojiye, tasarıma ve markalaşmaya dayalı ihracattır" diyen Pekcan, "Biz geleceğin sektörlerine yatırım yapmak zorundayız. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ve küresel ekonomide öne çıkan sektörleri özellikle destekleyeceğiz. Bunun içinde yazılım, yapay zeka gibi yüksek teknoloji içeren ve daha fazla katma değer sağlayan alanlarda yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri kuracağız. İhracat atağımız devam edecek. Etkin ve ülkelere özel stratejilerle yeni pazarlara gireceğiz. Bu kapsamda Çin, Latin Amerika, Hindistan, Meksika ve Afrika gibi potansiyel pazarlara yöneleceğiz. Bu coğrafyalardaki tüketicilerin 'made in Turkey' yazısını görmelerini istiyoruz. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki yatırım ve ticaret fırsatlarının yakından takip ederek, Türk firmalarının bu coğrafyalarda başarılı girişimlerde bulunmalarını destekleyeceğiz. Ayrıca ticaret hacmini artırmak için potansiyel pazarlarda 35 yeni Ticaret Merkezi açacağız" ifadelerini kullandı.