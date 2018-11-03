Ticaret Bakanı: İlk bilgiler İran'a yaptırımlardan muaf olacağımız yönünde

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin İran yaptırımları konusunda 'İlk bilgiler Türkiye'nin muaf tutulacağı yönünde. Petrol harici neyi kapsıyor pazartesi göreceğiz' dedi.

ABD'nin pazartesiden itibaren başlayacak İran yaptırımlarıyla ilgili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklama yaptı.

Pekcan "İlk bilgiler Türkiye'nin muaf tutulacağı yönünde. Petrol harici neyi kapsıyor pazartesi göreceğiz" dedi.

İran'a yaptırımlardan Türkiye'nin muaf tutulacağı bilgisini aldıklarını belirten Pekcan, "İran komşumuz, ticaretimizi sürdürmek zorundayız. Petrol almasak da, İran'a ödeme yapmamızı gerektiren anlaşma var" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez dün yaptığı açıklamada "Türkiye'nin muafiyet gösterilecek ülkeler arasında olduğunu biliyoruz. Ancak detaylar henüz elimize ulaşmadı" demişti.

ABD'nin İran'dan petrol satın alan ülkelere uygulayacağı yaptırımlarda sekiz ülkeye muafiyet tanıyacağı açıklanmıştı. Çin, Güney Kore, Japonya ve Hindistan'ın içinde bulunduğu bu sekiz ülkeden diğer dördünün hangileri olduğu pazartesi ABD'den yapılan resmi açıklamada belirtilecek.

