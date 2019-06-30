THY'nin filosuna kattığı Boeing uçağında tanıtım çekimleri sırasında hasar

THY'nin filosuna kattığı ilk Boeing B787-9 Dreamliner uçağı İstanbul Havalimanı'nda yapılan tanıtım çekimleri sırasında hasar gördüğü ileri sürüldü.

Türk Hava Yolları'nın (THY) filosuna kattığı ilk Boeing B787-9 Dreamliner uçağında yapılan tanıtım çekimleri sırasında spot ışıklarından dolayı cam kenarlarındaki malzemede erime yaşandığı ileri sürüldü.

Airport Haber, 26 Haziran'da Boeing fabrikasından teslim alındıktan sonra İstanbul Havalimanı'na iniş yapan Boeing B787-9 uçağının cam kenarlarındaki plastik malzemenin, tanıtım filmi çekimi sırasında uzun süreli spot ışıklarına maruz kaldığı için deforme olduğunu yazdı.

Haberde yaklaşık 4 saat sürdüğü öğrenilen çekimler sonrası yaşanan aksaklığın malzeme ve eğitimli personel olmadığı için giderilemediği belirtildi.

THY yetkililerinin 8 Temmuz’da Trabzon'a yapılacak ilk uçuş öncesinde uçağı hazır hale getirmek için çaba gösterdiği ve büyük olasılıkla ABD'den teknik ekip ve malzeme getirileceği öğrenildi.