THY’den kazayla ilgili açıklama

Asiana Havayolları uçağının Atatürk Havalimanı’nda THY uçağına çarpmasının ardından THY'den açıklama geldi.

Dün saat 18.00 sıralarında Asiana Havayolları'na ait yolcu uçağının kanadı, Atatürk Havalimanı'nda Türk Hava Yollarına ait TC-JMM kuyruk tescilli Airbus A321 tipi uçağının kuyruğuna çarpmış, olayda THY uçağının kuyruk bölümünde hasar meydana gelmişti. Olayın ardından Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabı Twitter'dan yazılı açıklama yaptı.

Yaptığı paylaşımla kazaya ilişkin bilgi veren Yahya Üstün, “Güney Koreli havayolu şirketi Asiana Airlines’ın OZ551 sefer sayısı ile İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Airbus A330-300 tipi uçağı, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ndeki 218 numaralı köprüde bulunan Türk Hava Yollarının İstanbul- Ercan Havalimanı seferinden dönen TC-JMM kuyruk tescilli Airbus A321 tipi uçağımızın kuyruğuna çarpmıştır. Çarpma sonucu, her iki havayolunun yolcularında herhangi bir yaralanma söz konusu olmamıştır, uçaklarda maddi hasar meydana gelmiştir” açıklamasında bulundu.