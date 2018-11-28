THY'den dolar oyunu: 6,20'ye sabitlediler

Türk Hava Yolları (THY), 5,20'ye düşen doları iki ay boyunca 6,20 liraya sabitledi.

Ekim ayından bu yana dolar 6 liranın altında işlem görüyor, ancak THY alışveriş kataloğunda ekim ve kasım aylarında doları 6.20 TL’ye sabitleyerek satış yaptı.

İki aydır bu program üzerinden alışveriş yapanlar ürünleri daha pahalıya almak durumunda kaldı.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, kataloğun uçaklarda dağıtılmaya başlandığı ekim ayı başında kur 5.97 seviyesinde bulunuyordu. 1 Kasım’da ise kur 5.78 lira civarında. Kasım ayından itibaren ise kur her geçen gün düşüşünü sürdürdü. Kurun dün geldiği seviye ise 5.23 TL oldu. Sadece dünkü kur üzerinden bir hesaplama yapılırsa THY dolara bağlı olarak ürünleri yüzde 18 daha pahalı satıyor. Ekim ayı başındaki döviz kuru dikkate alındığında ise THY ürünlerini tüketiciye yüzde 4 daha pahalı sattı. Dolar/TL kasım ayı başından bu yana 5.22-5.50 TL bandında dalgalanırken, THY sadece iki ayda kurdan kaynaklı olarak müşterilerinden büyük kazanç elde etti.