THY'den 'bedava bilet' uyarısı

Türk Hava Yolları, yolculara yönelik bir uyarıda bulanarak sosyal medyada yayılan '100. yıldönümümüzü kutluyor ve herkese 2 bedava bilet veriyoruz' paylaşımlarına dikkat edilmesini istedi, 'oltalama (phishing) yöntemleri ile bilgi elde etmeye yönelik kötü amaçlı paylaşımlar' olduğunu duyurdu.

THY Basın Müşavir Yahya Üstün, THY adına gibi görünen "100. yıl dolayısıyla iki bedava bilet dağıtıyoruz" paylaşımları konusunda uyardı.

Üstün, "Türk Hava Yolları A.O. tarafından düzenlenmiş olarak görünen ve kurum adına hediye bilet teklif eden sahte anket paylaşımlarının yayıldığı tespit edilmiştir. Bahsi geçen anketler oltalama(phishing) yöntemleri ile bilgi elde etmeye yönelik kötü amaçlı paylaşımlardır. Resmi web sitemizde veya sosyal medya kanallarımızda yayınlanmadığı takdirde ilgili anket paylaşımlarına itibar edilmemesi önemle rica olunur" dedi.